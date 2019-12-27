北京：就中美簽協議密切溝通

商務部發言人高峰昨在記者會上表示，目前中美雙方正在履行法律審核、翻譯校對等必要程序，並就協議簽署等後續工作密切溝通，若有進一步消息會公布。

美媒：華為享補貼超全球競爭者

《華爾街日報》據分析公開的公司報表和土地註冊文件等指出，華為20多年來從中國政府處獲得的各種財政支持共高達750億美元，因此得以迅速崛起，並獲提供慷慨的融資條件以及比競爭對手低約30%的價格。報道稱，華為獲得的援助當中包括約460億美元（約3583億港元）來自國有銀行的信貸、2008年至2018年間的260億美元（約2025億港元）稅項優惠、16億美元（約124億港元）的政府資助，以及20億美元（約156億港元）的土地價格優惠。報道指，國家補貼科技產業並非中國獨有，但華為享有的各類補貼超過其全球主要競爭者。

外交部：華為成績與良好政策有關

華為昨發表聲明表示，《華爾街日報》的報道基於錯誤信息和混亂邏輯，無視華為過去30多年在研發上的巨額投入和19萬員工以客戶為中心的長期艱苦奮鬥，華為保留採取法律措施維護自身聲譽的權利。外交部則稱，華為是民營企業，取得今天的成績與良好的政策環境分不開。

另外，英國《金融時報》昨刊登對中國駐歐大使張明專訪，對於荷蘭政府提議歐盟修法以阻止非歐盟國企的「不公平競爭」被指針對中國，張明表示，「希望歐盟都能公平對待，不能因為企業的所有制而採取歧視政策」。張明稱，中國實行混合所有制的經濟制度和市場經濟原則，國內既有國有企業，也有大量私營企業和外資企業，對所有企業一視同仁。他指出，歐盟強調「多邊主義、市場經濟」是自己的基因，認為歐盟「不會允許自己的基因發生變異」。

（綜合報道）

（中美角力）