遞3萬份提議書 台團體啟動罷韓 韓國瑜：寫下台民主政治史非常扭曲一頁

「Wecare高雄」發起人斥韓沒兌現承諾

本月25日為韓國瑜宣誓就任高雄市長一周年，中央社報道，包括主辦上周六高雄罷韓遊行的「Wecare高雄」在內的4個公民團體，昨將32箱合共3萬份罷免提議書由高雄運到台北，提交給中央選委會，正式啟動罷韓。團體表示，接下來將成立「罷韓大聯盟」，提出五大理由罷免韓國瑜，包括指他施政不滿意度連續全台最高，以及違背責任，當選高雄市長僅4個月，就宣布「被動」參加明年的總統選舉等。

「Wecare高雄」發起人、高雄前文化局長尹立說，韓國瑜講出來的政見，舉凡愛情摩天輪、太平島挖石油、F1賽車、120美元治癌症等，沒有一項有兌現，批評韓國瑜不把高雄市政當一回事。

韓國瑜昨表示，完全尊重罷韓行動，但重點在於今年春節過後、從2月一直到12月，罷免聲浪就沒有停過，罷免團體有政治操作嫌疑，完全讓人無法接受，行動為台灣民主政治史上寫下非常扭曲的一頁，《聯合報》引述他說，「沒有一個縣市長上任兩個月就開始罷免，這充分反映民進黨把高雄看為口袋的囊中之物。」

依《公職人員選舉罷免法》，公職人員若就職未滿一年，不得進行罷免。韓國瑜競辦總發言人王淺秋表示，選罷法規定滿一年才能啟動罷免程序；但現在罷韓團體的提議書或連署書都是在就職滿一年前做的，質疑提前連署是否合法、3萬份連署書是否有效。不過，中選會副主委陳朝建昨稱，韓國瑜去年12月25日就職，目前已滿一年。至於公職人員就職未滿一年，就開始徵求罷免案提議人名冊，陳朝建則表示，提議人名冊連署期間法律沒有定明。

罷免需58萬選民同意

要罷免公職人員需分3個階段，首階段需有1%原選區選民簽署提議，今次中選會收到提議書後，審核預計需時20至25天。第二階段團體將有60天時間收集10%選民的連署才能成案，再交由選委會於40天內查對連署人名冊。第三階段需要取得原選區最少四分之一選民同意，並且罷免票數需多於不同意罷免。根據去年九合一大選結果，高雄市共開出228萬張票，也就是約需58萬人同意罷免，才能成事。台媒《放言》引述高雄市議員林于凱分析，扣除資料審核及一些資料登錄收集的20天，要在40天內取得23萬份聯署，等於一天要有6000份。他認為以上周六遊行的聲勢看來，「並不認為這會很困難」。

台學者：倘大選落敗或致「雙殺」

台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳對本報表示，從目前局面看來，反韓隊伍具有一定聲量；韓國瑜存在被罷免的可能，如果在大選中落敗並且輸太多票，更會抬升罷韓聲勢，產生「雙殺」結果。他表示，市長被罷免在台灣歷史上未曾有，能否阻止還要看韓國瑜這段時間「回防高雄」的效果。鈕則勳又認為，雖然綠營在罷韓行動中處於被動，但私下應有公職人員暗助；對於選舉，反韓團體已成為民進黨的「側翼」，「相當於又開了一條戰線，相互作戰」。

明報記者

（台灣大選）

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