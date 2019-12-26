民法典草案研離婚冷靜期 為期30天 網民熱議稱「結婚才需要」

中新社報道，草案第1077條就離婚冷靜期作出規定：自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起30日內，任何一方不願離婚，可撤回離婚登記申請。冷靜期屆滿後30天內，雙方應親自到登記機關申請發出離婚證；未申請的，視為撤回離婚登記申請。

全國人大常委會委員李鉞鋒認為，該立法的本意是避免婚姻當事人輕率離婚、衝動離婚，以維護家庭穩定。有調研指出，目前國內部分法院在離婚案件中也探索設立離婚冷靜期制度，在婚姻雙方當事人均同意的情况下，給予一定期限的冷靜期。冷靜期滿後法院根據雙方態度決定是否進入離婚訴訟程序，產生較好的社會效果。

涉家暴惡習應例外 人大倡設甄別機制

不過，李鉞鋒指出，並非所有登記離婚都是源於衝動，例如有重婚、家暴、遺棄、惡習等情形，毋須設置冷靜期。他因此建議設立甄別機制，從立法技術看，草案已從正面規定設立冷靜期的條件，但未從反面規定不必設立冷靜期的情形，有待完善。

離婚率七連升 去年446萬對伴侶分開

有關「離婚冷靜期」昨日高踞內地熱搜榜前列，不少網民表示，結婚才需冷靜期，離婚則無此必要。民政部公布的統計數據顯示，2018年全國結婚登記人數為1013.9萬對，而依法辦理離婚手續的有446.1萬對，離婚結婚比為44%。在2013至2017年，內地結婚率持續下降，而離婚率則從2010年的2%連年增至2017年的3.2%。

《每日經濟新聞》早前引述吉林大學東北亞研究中心副教授李雨潼表示，內地離婚率高的主要原因，包括法律程序簡化、社會成本降低；婚前感情基礎不夠等；而離婚程序簡單、成本低也造成夫妻為謀取利益「假離婚」的現象成風。據內媒報道，常見「假離婚」包括為拆遷多得一套安置房、規避房屋限購政策帶來的非首次置業高首期及高樓貸利息、逃避夫妻債務、在一孩政策時期為生二胎免受罰，以及解決孩子入戶就學等問題。