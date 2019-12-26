安倍：東海不穩 中日關係難改善

新華社報道，李克強表示，當前中日關係總體保持改善發展勢頭，希望日方同中方相向而行，為雙方展開更多高層交往營造良好條件和氛圍。他稱，中方願同包括日方在內的各方加強溝通協調，推動明年如期簽署區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP），加快推進中日韓自貿區協定談判。

談合作提債務問題 被指牽制「帶路」

共同社報道，安倍在會談伊始說：「日中關係正在順利改善，為了習主席作為國賓訪日取得成功，希望從大局出發，坦率交換意見。」安倍稱，期待透過加強金融合作，大力改善商業環境。至於在第三國基建開發等方面的合作，他強調重要的是要符合確保透明度和債務可持續性等國際標準，有分析指此舉意在牽制提出「一帶一路」進行過剩貸款的中國。針對中國船舶進入釣魚島海域，安倍表示，日中關係的真正改善需要東海穩定。

另外，安倍與韓國總統文在寅前日亦在成都舉行約45分鐘的會談，是兩國首腦自去年9月以來再次正式會晤。雙方就外交部門之間繼續開展對話以解決戰時強徵勞工等問題達成共識，但圍繞原勞工訴訟和日本對韓出口管制強化措施，雙方立場迥異。