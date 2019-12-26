華進口美大豆按月增1.2倍

對於特朗普在海湖莊園談及將與習近平簽署協議，外交部發言人耿爽昨在例行記者會上表示，目前雙方經貿團隊正在就協議簽署具體安排等後續工作保持密切溝通，並沒透露更多內容。美國之音引述白宮貿易顧問納瓦羅周二表示，美國與其他國家達成的貿易協議，意味2020年「將是繁榮一年」；又說首階段協議為解決中國強制技術轉讓和貨幣操縱問題創造良好開端。

在首階段貿易協議中，雖說美方稱中國將每月採購400至500億美元的美國農產品，中國至今未曾對具體數量表態。惟路透社報道，周三（25日）公布的數據顯示，中國11月從美國進口大豆256萬噸，比10月114萬噸增長約1.2倍。此前，中國政府向進口商發放進口美國大豆的免稅配額。去年11月，美中貿易戰正酣，中國當時進口美國大豆的數量為零。

美前助卿：兩議題折射特朗普對華態度

此外，美國前亞太事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton，圖）接受《環球時報》專訪時指出，首階段貿易協議是雙方邁出的出色的第一步，簽署可令兩國進入一種更有成效、更具建設性的模式，之後再視乎情况決定是否繼續第二階段磋商，「我的感覺是，美中之間的貿易體量如此之大，關係如此複雜，以至於我們可能會不斷地就貿易摩擦對話並試圖達成新協議，這對美中關係而言不是一件壞事」。

董雲裳又表示，特朗普對中美關係的態度集中在兩國貿易關係及朝鮮核問題這兩大問題。她說，世界現正進入一個更多極化的體系，中美需讓國際體系保持強大，但兩國都無法獨自完成這任務，需要其他國家參與。

（綜合報道）

（中美角力）