蔡英文高舉經濟政績 韓國瑜批遭府院架空 二次電視辯論 專家：韓棄兩岸牌顯得分不多

蔡嘲坐浴缸當大海

韓譏不知民心思變

第二場政見會發言順序為蔡英文、韓國瑜、親民黨籍的宋楚瑜，同樣分3階段，每階段每人10分鐘。蔡英文先在發言中細數任內經濟成績，又說到在上周政見會，韓國瑜提到「世界忘記台灣」，她提醒韓國瑜，世界不可能忘記台灣，因為台灣是很重要的國家，「當台灣正在大海裏面乘風破浪、勇往直前，韓市長卻坐在浴缸裏面，把它當作是大海」。韓國瑜則反擊說，蔡英文講了許多亮麗數字，但不知民心思變，稱台灣最大的危機在於「蔡英文總統」5個字，又舉例指蔡英文被總統府秘書長陳菊跟行政院長蘇貞昌架空，人事安排亦不能掌控；又批她無能，放縱派系貪污。

韓指綠營操控港人參與罷韓遊行

分析：憂心高雄市長職

針對上周六舉行的罷韓大遊行，韓國瑜稱遊行時出現許多外國人、香港人，質問其中民進黨扮演什麼角色，又重覆上一場的話題，兩度要求蔡英文就恢復成立特偵組表態。蔡英文在第三輪發言首度回應有關成立特偵組問題，重提前總統馬英九利用前檢察總長黃世銘與前立法院長王金平惡鬥，反指當年執政的國民黨干預司法，特偵組被當作政爭工具，形容是「東廠」因而被廢除。

親民黨候選人宋楚瑜則左右開弓，將炮火對準國民黨與民進黨，形容藍綠輪流坐莊不負責，是「魔獸世界現實版」，表示盼明年選舉能真正擺脫藍綠，而不被勒索，「不用擔心台灣沒有蔡英文會消失、中華民國沒有韓國瑜會被消滅」。他又批國民黨和民進黨就是貪腐、司法不公正的「難兄難弟」，「為難台灣很多無辜兄弟」。

對於這次電視辯論3名候選人的表現，台灣師範大學政治學研究所教授范世平對本報表示，韓國瑜的論點與上次雷同，另外提到對自己的罷免問題，反映其擔心高雄市長的職位。相比首場辯論主攻蔡英文統獨議題，韓國瑜這次沒再打兩岸牌，說明在這一塊上得分不多。

范世平評價蔡英文這次擺出政績，攻勢比較凌厲，說明仍有危機感，意在催抬投票率；而宋楚瑜則是「放一首老歌給大家聽」。

《聯合報》引述台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳評價，韓國瑜在表達和技巧方面進步神速，把相關政見內容背得滾瓜爛熟；相較之下，蔡英文依賴講稿，無法脫稿演出，在氣勢上輸了一截。然而，韓國瑜雖找到蔡英文施政不善、特偵組和操作網軍這「三大痛腳」，卻缺乏深刻論述，突顯對特偵組理念和司法制度不夠了解，無法爭取中間選民。

世新大學新聞傳播學院院長溫偉群分析，韓國瑜論述強調情感、敘事，催票意味十足；蔡英文挾民調領先及執政優勢，採防守位置；宋楚瑜則走公道伯路線，左批藍、右批蔡，突顯第三方勢力立場。

根據《台灣總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法》，電視政見發表會應舉辦4場，包括總統候選人3場、副總統候選人1場。最後一場總統候選人政見會將於明日（27日）晚上7時舉行。

明報記者

（台灣大選）

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