王思聰先還5000萬 限制消費令撤

商業糾紛和解 尚欠1.1億

澎湃新聞網報道，靜安法院表示，王思聰在該院的3個服務合同糾紛案件均已撤回，該院對其發布的3條限制消費令也已撤銷。

根據中國執行信息公開網，相關3案10月23日立案，3條限制消費令上月21日發布，限制上海熊貓互娛文化公司和王思聰不得實施高消費及非生活或工作必需的消費行為。執行申請人分別為瀋陽市睿凡傳媒公司、西安北國文化傳媒公司和成都柿子君文化傳媒公司。

北京二中院通報稱，王思聰與「嘉興璟字悌為股權投資基金合伙企業（有限合伙）」的仲裁糾紛一案已和解解決，案件正式結案，該院將陸續解除對王思聰採取的執行措施。該案經雙方當事人協商，本月2日達成執行和解協議，被執行人珺娛（湖州）文化發展中心、王思聰已履行了和解協議約定的第一筆款項5000萬元人民幣。目前，和解協議的剩餘款項支付尚未到期，王思聰還需付1.1億元人民幣予嘉興璟字悌為。