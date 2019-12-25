宗教局聖誕賀信促學「習思想」 多地禁賀聖誕 促幹部不過「洋節」

國家宗教事務局昨在賀信中指出：「2020年是全面建成小康社會和十三五規劃的收官之年。希望天主教、基督教界的朋友們繼續深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持獨立自主自辦原則，堅持我國宗教中國化方向，積極踐行社會主義核心價值觀，大力弘揚中華優秀傳統文化，促進宗教關係和諧，不斷加強自身建設，提高自我管理能力，為決勝全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興的中國夢貢獻力量。」

在地方政府層面，則出現打壓宗教活動的情况。湖南衡陽市政府上周三（18日）發通告稱，嚴禁市民在平安夜、聖誕節期間「佔道狂歡」，「對佔道狂歡、阻礙行人車輛通行、妨礙社會管理秩序的人員，由公安機關、城管部門予以勸阻，不聽勸阻執意佔道的由公安機關依法予以強行帶離」。

通告還表示：「黨員幹部要帶頭弘揚中華傳統文化，讓不過『洋節』成為自覺行動，帶頭實施中國傳統節日振興工程，豐富傳統節日文化內涵，樹立黨員幹部形象。 」

籲學校「小手拉大手」阻家長慶節

貴州畢節市黔西縣教育科技局前日也向各間學校發出通知，稱「根據《省民宗委、市民宗局關於做好聖誕節、平安夜期間相關工作的通知》和縣宗教專班會議精神」，禁止學生賀聖誕節、平安夜，而且嚴禁學生到各教堂扮演「小天使」等角色，以及參加聖樂分享、唱讚美詩等宗教活動。此外，通知還要求各間學校發揮「小手拉大手」的作用，勸阻學生家長參與聖誕節、平安夜活動。

上述通知還附有一份「學習材料」，其中提到1860年12月八國聯軍在24日準備進攻北京，25日攻進北京城、火燒圓明園，26日為進攻北京獲得勝利而狂歡，分別被確定為平安夜、聖誕節、狂歡夜，「這3天西方人過的洋節，恰恰是中國人恥辱、失敗的3天」。

附教材提八國聯軍聖誕攻京

此外，雲南、湖北等地亦有類似通知，禁止賀聖誕和舉行相關慶祝活動。山東一家庭教會的牧師周二對自由亞洲電台說：「我們都不敢公開聚會了。」