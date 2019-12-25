自家App替代Google 華為擬年底前推

彭博社報道，Google跟隨美國禁令，5月起中止與華為合作逾半年，華為被迫開發自家系統及軟件。首席執行長彭博日前表示，華為的「HMS」關鍵應用程式，例如導航、支付、遊戲和通訊等，將在12月底準備就緒。華為及榮耀與印度開發商成立一項10億美元的開發基金，並向程式開發員開價1.7萬美元（約13.3萬港元）報酬，鼓勵他們將自己開發的應用程式放上HMS平台。

反制華為 美促業界開放5G源代碼

另邊廂，美國為反制華為在5G市場的優勢，敦促本國電訊設備商開發開放源代碼的5G軟件。英國《金融時報》報道，美國防部研發主管波特（Lisa Porter）認為，一旦5G軟件技術成為開放源代碼，電訊商採購設備時就可在一系列的供應商中挑選，不必局限於華為等特定廠商。波特還警告相關美企，如不發展5G開放源代碼軟件，可能會被市場淘汰。另外，美國國安顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）警告英國，若不封殺華為，英國情報系統將會暴露在風險中。