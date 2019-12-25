首階段貿協 特朗普稱將與習簽署

路透社報道，特朗普告訴記者：「我們會舉行簽約儀式，沒錯。」他又說：「我們會快一點簽約，因為我們希望完成這件事。協議已經達成，如今只是在翻譯。」他未有說會於什麼時候與習近平簽署，但市場早前預期習近平與特朗普將趁明年1月出席瑞士達沃斯世界經濟論壇時，舉行「習特會」，並簽署首階段貿易協議。

對於中美關係，王毅前日接受《人民日報》採訪表示，今年是中美建交40周年，本應共同紀念，攜手開創未來，但美方卻在經貿、科技等諸多領域對中國設限打壓，干涉抹黑涉及中國領土主權等一系列問題，損害40年來積累的中美互信，並衝擊世界的穩定和發展。

王毅促美將兩國關係扳回正軌

王毅又表示，近期中美就第一階段經貿協議達成共識，「表明只要雙方都展示誠意，相向而行，不管出現什麼問題，都可通過平等對話的方式找到解決辦法」。王毅又敦促美方重建客觀正確的對華認知，回歸理性務實的對華政策，與中方一道，把中美關係扳回健康發展的軌道，實現不衝突不對抗、互相尊重、合作共贏。他說：「我們都應該、也必須共同找到最大發展中國家和最大發達國家的和平相處之道，開闢造福兩國、惠及世界的互利共贏之道。」

（綜合報道）

（中美角力）