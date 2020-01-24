推動RCEP明年簽署 加快3國自貿談判 中日韓峰會發表十年合作展望

明報記者

新華社報道，國務院總理李克強昨晨在成都與韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三共同出席中日韓領導人會議，就中日韓合作以及地區和國際問題交換看法。李克強在會上對深化合作提出多項建議，稱中日韓都是區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）的堅定支持者，應推動明年如期簽署協議，以及加速中日韓自貿區談判，早日建成更高標準的自貿區，實現更高水平的貿易和投資自由化便利化。他又說要促進創新合作，打造新增長點，3國優勢可互補，分享創新成果。

李克強促推進世貿改革 反對「脫鈎」分割

對於當前國際格局出現急劇變化，李克強指出，中日韓應加強團結合作，發揚同舟共濟精神，堅定支持多邊主義和自由貿易，共同應對挑戰。央視引述李克強稱，要堅持開放包容，推進世界貿易組織改革，反對「脫鈎」和分割；要共同引領區域合作，維護和完善東亞現有區域合作架構。

安倍和文在寅均表達加強緊密合作的意願。會議還發表《中日韓合作未來十年展望》，通過「中日韓+X」早期收獲項目清單等成果文件，拓展地區合作。日本共同社報道稱，文件將成為今後10年中日韓合作的指針，將強調自由貿易的重要性，列明盡早簽署RCEP、加快中日韓FTA談判，還將展示面向朝鮮完全無核化而緊密合作的姿態。早前印度擔憂對華貿易逆差擴大，退出RCEP談判，參加談判的餘下15國未能在年內達成共識。報道指，聯合文件旨在通過向內外展示3國的統一步調，謀求打破僵局。

提對韓日存逆差 「不推保護主義」

當日在中日韓工商峰會上，李克強又表示，雖然中方對韓、日貿易存在逆差，「但中國不會因此就大行保護主義」。他說，中國堅持擴大對外開放不動搖，打開的大門不僅不會關上，而且會愈開愈大，「我們致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境，對各類所有制企業一視同仁、平等對待。歡迎韓日企業『近水樓台先得月』，抓住中國擴大開放的機遇，贏得更多商機，更好實現互利共贏」。

專家：同受貿戰影響 3國利益趨近

中國國際問題研究所特聘研究員賈秀東對本報表示，中日韓雖然存在歷史遺留問題，但合作空間廣泛，在國際上都是具分量的國家；在貿易保護主義抬頭，中日關係向好，中韓、日韓關係也有所緩和的時間點舉行會議，對3國都是一個契機。他表示，FTA談判仍有待時日，反而目前重要的是聯繫東盟的RCEP，若會議能夠解局推進進程，將促成一個世界最大的自由貿易區。

BBC中文網引述韓國釜慶大學中國學教授徐暢培指出，如果3國領導人對FTA談判表現出明顯意願，相信談判進程也會隨之加快。香港嶺南大學亞太研究中心主任張泊匯表示，中日韓均為出口導向型經濟體，受貿易戰影響嚴重。在3國與他國貿易摩擦不斷加劇的情况下，中日韓的「共同利益正上升」。

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