孫小果判死 官斥危害嚴重罪大惡極

維持21年前一審原判

中新社報道，雲南高院經再審查明，孫小果因1994年犯強姦罪，次年被判監3年，二審維持原判。但期間孫的父母以偽造病歷助其非法取保候審、保外就醫，長期逍遙法外。在未收監執行期間，孫小果於1997年4月至6月強姦四名未成年少女，同時還非法限制人身自由、當眾強姦、刑罰執行期間又犯罪、強姦罪再犯等。

1997年11月7日，孫小果及同伙挾持並傷害和凌辱摧殘兩名17歲少女，致一人重傷，手段極其兇殘，構成強制侮辱婦女罪和故意傷害罪。同年7月、10月，孫伙同他人肆意攔截、毆打致3人受傷，構成尋釁滋事罪。

法院再審判決認為，該案原再審及二審判決認定事實及適用法律確有錯誤，本次再審依法糾正。昆明中院1998年2月一審認定孫小果犯強姦罪判死刑；犯強制侮辱婦女罪判15年；犯故意傷害罪判7年；犯尋釁滋事罪判3年；及1994年犯強姦罪未執行完的刑期，數罪並罰決定執行死刑的判決，定罪準確，量刑適當，依法應予維持。

與2013至2018年間所犯罪行合併

本次再審期間，玉溪中級法院一審判決認定孫小果於2013至2018年間犯組織、領導黑社會性質組織罪、開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、妨害作證罪、行賄罪，數罪並罰，決定監禁25年。

雲南高院認為所判處刑罰應與本次再審確定的刑罰合併執行，決定對孫小果執行死刑，將依法報請最高法院核准。