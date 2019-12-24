美正式邀華談判 盼達美中俄核武協議

《華爾街日報》報道，美國務院負責軍控的高級官員福特（Christopher Ford），19日向中方發出開啟雙邊「戰略安全對話」的正式邀請。「我們希望盡快開啟這一對話，」美國國務院在Twitter稱，「我們期待北京方面的回應。」帖文中還稱，其提議與中國舉行的新會談將涉及磋商「降低核風險與軍備控制，以及這方面的未來」 ，但沒有提供進一步細節。

曾擔任白宮國家安全委員會俄羅斯和歐洲事務主管、已於10月辭職的莫里森（Tim Morrison）稱，這是一個令人鼓舞的迹象，表明美國政府在努力推動中國談判方面取得進展。

中方：核武規模遠小於美俄

中國官員尚未就美國的提議發表評論，但已多次表示無意與莫斯科和華盛頓就三方協議展開談判，稱中國擁有大約300枚核武器遠小於美國和俄羅斯的核武庫規模。中國駐華盛頓大使館官員也沒有立即回覆置評請求。

雖然中國已公開拒絕加入一項新協議的想法，但據了解會議情况的核專家稱，一名中國外交官10月在聯合國的一個會議上對美方外交官表示，北京方面不清楚特朗普考慮的軍備控制提議是什麼，建議雙方的專家一起討論。

今年8月美國退出《中導條約》後，美俄兩個世界最大核國家之間，僅剩《新削減戰略武器條約》維繫軍控。該條約將在2021年2月5日失效。俄總統普京曾在多個場合表示希望與美國商討續約事宜。但美國對此反應冷淡。直至美國總統特朗普在大阪G20峰會期間提出，同意繼續與俄羅斯討論21世紀的新型軍控，但強調這種新型軍控也要包括進中國，提出將中國納入軍控協議。