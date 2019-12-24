隔18年解禁 日牛料重返中國市場

海關總署、農業農村部的公告之一顯示，根據風險評估結果，自公告發布之日（19日）起解除國家出入境檢驗檢疫總局、原農業部聯合公告2001年第143號對日本30個月以下剔骨牛肉的禁令；日本30個月以下剔骨牛肉的輸華檢驗檢疫要求，將另行制定。另一公告稱，解除日本口蹄疫禁令，允許符合要求的日本偶蹄動物及其產品入口中國。

共同社報道，日本農相江藤拓昨天（23日）在內閣會議上表示，已確認中方解除了牛肉進口禁令，實際恢復出口需要兩國政府繼續磋商衛生管理條件等細節，相關手續取得一定進展，將加快有關部門間的協調，爭取明年恢復。另外，日本外務省上月表示，中日也已簽署作為恢復對華出口前提條件的《動物衛生檢疫協定》。

日爆瘋牛症始禁 2009年申出口遭拒

中國在2001年日本發生俗稱「瘋牛症」的「牛腦海綿狀病」後開始停止進口日本牛肉，2009年起疫情稍緩和時，日方要求重新對華出口牛肉未果。2010年日本又爆發口蹄疫時中方再次發出禁令，同年口蹄疫平息。