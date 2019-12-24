安倍晤習關注港局勢 韓稱屬華內政 習：中日處理敏感問題 政治基礎不能含糊

「中韓高質量融合」 習稱加快貿協談判

中新社報道，習近平歡迎文在寅來華出席3國峰會時指出，中韓在推動雙邊關係實現更好發展、促進地區和平穩定繁榮、捍衛多邊主義和自由貿易體制等方面擁有廣泛共識，一直是緊密合作的朋友和伙伴；未來中韓應深化和發展戰略合作伙伴關係，照顧彼此核心利益和重大關切，推動雙邊關係邁上更高水平。

習近平強調，雙方要以實現「高質量融合發展」為目標，推動共建「一帶一路」倡議同韓方發展戰略規劃對接，加快雙邊自由貿易協定第二階段談判等。

韓盼擴大經貿文化體育環保合作

文在寅稱，韓方希望進一步擴大兩國經貿、文化、體育、環保等領域合作，推進「一帶一路」倡議同韓「新南方新北方政策」對接，加快推進聯合開拓第三方市場合作。他又表示，無論香港事務還是涉及新疆的問題，都是中國的內政。又稱雙方關係發展具天時地利人和，一定能開闢韓中關係的新時代。韓方理解中方在重大問題上的立場，支持自由貿易，願同中方繼續加強在地區國際事務中的溝通協作。

據共同社報道，安倍晋三昨下午與習近平的會談約長45分鐘，之後共同出席晚宴。安倍在會談中表示，「極其重視」預定於明年春天的習近平作為國賓的訪日之行，將讓習近平訪日富有意義。

此外，安倍就中國船隻進入釣魚台周邊海域、香港局勢、新疆維吾爾問題，敦促中方改善應對舉措，並要求中國有關部門早日釋放拘留的日本人。習近平反駁指香港、新疆問題屬中國內政。

日促改善香港新疆應對 習稱屬內政

新華社的通稿並沒有提及安倍針對釣魚島、香港或新疆的言論。報道引述習近平在會談中強調，中日雙方要妥善處理重大敏感問題，兩國關係政治基礎「任何時候都不能含糊和動搖」，踐行「互為合作伙伴、互不構成威脅」的政治共識，本着「化競爭為協調」的精神，推動兩國關係始終沿着「正確軌道」持續向前發展。另據中新社報道，國務院總理李克強昨晚在成都會見了文在寅。李克強指出，面對當前世界經濟貿易低迷和下行壓力，中韓雙方要發揮互補優勢，加強經貿合作，使中韓合作成為地區和世界經濟發展的推動力量。文在寅表示，韓方願同中方共同努力，推動RCEP盡早簽署，以實際行動維護自由貿易。