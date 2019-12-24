安倍晤習關注港局勢 韓稱屬華內政 習：中日處理敏感問題 政治基礎不能含糊

【明報專訊】中日韓3國領導人峰會時隔約19個月後，今（24日）在成都登場。國家主席習近平昨天先後與抵京的韓國總統文在寅和日本首相安倍晉三會談。文在寅在會談中表示，無論香港事務還是涉及新疆的問題，都是中國的內政。日本首相安倍晉三則稱「極其重視」預定於明年春天習近平作為國賓的訪日之行；又就釣魚台、香港局勢、新疆維吾爾等問題敦促中方改善應對舉措。
「中韓高質量融合」 習稱加快貿協談判
中新社報道，習近平歡迎文在寅來華出席3國峰會時指出，中韓在推動雙邊關係實現更好發展、促進地區和平穩定繁榮、捍衛多邊主義和自由貿易體制等方面擁有廣泛共識，一直是緊密合作的朋友和伙伴；未來中韓應深化和發展戰略合作伙伴關係，照顧彼此核心利益和重大關切，推動雙邊關係邁上更高水平。
習近平強調，雙方要以實現「高質量融合發展」為目標，推動共建「一帶一路」倡議同韓方發展戰略規劃對接，加快雙邊自由貿易協定第二階段談判等。
韓盼擴大經貿文化體育環保合作
文在寅稱，韓方希望進一步擴大兩國經貿、文化、體育、環保等領域合作，推進「一帶一路」倡議同韓「新南方新北方政策」對接，加快推進聯合開拓第三方市場合作。他又表示，無論香港事務還是涉及新疆的問題，都是中國的內政。又稱雙方關係發展具天時地利人和，一定能開闢韓中關係的新時代。韓方理解中方在重大問題上的立場，支持自由貿易，願同中方繼續加強在地區國際事務中的溝通協作。
據共同社報道，安倍晋三昨下午與習近平的會談約長45分鐘，之後共同出席晚宴。安倍在會談中表示，「極其重視」預定於明年春天的習近平作為國賓的訪日之行，將讓習近平訪日富有意義。
此外，安倍就中國船隻進入釣魚台周邊海域、香港局勢、新疆維吾爾問題，敦促中方改善應對舉措，並要求中國有關部門早日釋放拘留的日本人。習近平反駁指香港、新疆問題屬中國內政。
日促改善香港新疆應對 習稱屬內政
新華社的通稿並沒有提及安倍針對釣魚島、香港或新疆的言論。報道引述習近平在會談中強調，中日雙方要妥善處理重大敏感問題，兩國關係政治基礎「任何時候都不能含糊和動搖」，踐行「互為合作伙伴、互不構成威脅」的政治共識，本着「化競爭為協調」的精神，推動兩國關係始終沿着「正確軌道」持續向前發展。另據中新社報道，國務院總理李克強昨晚在成都會見了文在寅。李克強指出，面對當前世界經濟貿易低迷和下行壓力，中韓雙方要發揮互補優勢，加強經貿合作，使中韓合作成為地區和世界經濟發展的推動力量。文在寅表示，韓方願同中方共同努力，推動RCEP盡早簽署，以實際行動維護自由貿易。