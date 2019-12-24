郭家軍遍佈三黨 「代工思維」圖獲利

敗初選心不死 疑佈陣劍指2024大選

郭台銘7月時在國民黨初選中敗給韓國瑜，其後宣布退黨，並和第三勢力頻繁互動。輿論認為郭台銘佈陣「郭家軍」，和柯文哲一樣是為2024競選總統鋪路。台灣師範大學政治學研究所教授范世平表示，郭台銘這麼做是仍然不死心，有自己的政治想法，希望能通過「郭家軍」將勢力範圍延伸到政治，但評價其「性格並不適合當總統」。台灣智庫《思想坦克》的評論文章形容，郭台銘將鴻海為各個品牌加工的「代工思維」邏輯放進了政黨裏，期盼「雙邊代工，雙邊獲利」，藉由兩個小黨借屍還魂。文章指出，「每個品牌都必須有其中心價值才能生存，政黨也不例外」，但郭台銘選擇的兩個政黨都缺乏中心價值，是否能如願恐怕是個問號。

另外，宋楚瑜將郭台銘心腹劉宥彤排在不分區第4位，介於安全名單之外，對親民黨料將產生拉票效果。中評社分析，郭粉將因此把政黨票投給親民黨，以搶救郭系人馬。

（台灣大選前瞻）