郭家軍遍佈三黨 「代工思維」圖獲利

【明報專訊】雖然最終未參與總統大選，台灣首富、鴻海集團創辦人郭台銘旗下「郭家軍」分佈各個陣營。郭台銘永齡基金會顧問高虹安在民眾黨不分區立委排名第3，聯電榮譽副董事長宣明智、永齡基金會執行長劉宥彤、副執行長蔡沁瑜則分別排在親民黨不分區立委第3、第4及第9名，被形容為「雙邊押寶」。此外，國民黨高雄市第2選區立委候選人黃韻涵同樣也是「郭家軍」成員，另有多名民眾黨及無黨籍的區域立委候選人被列入「泛郭家軍」陣營。
敗初選心不死 疑佈陣劍指2024大選
郭台銘7月時在國民黨初選中敗給韓國瑜，其後宣布退黨，並和第三勢力頻繁互動。輿論認為郭台銘佈陣「郭家軍」，和柯文哲一樣是為2024競選總統鋪路。台灣師範大學政治學研究所教授范世平表示，郭台銘這麼做是仍然不死心，有自己的政治想法，希望能通過「郭家軍」將勢力範圍延伸到政治，但評價其「性格並不適合當總統」。台灣智庫《思想坦克》的評論文章形容，郭台銘將鴻海為各個品牌加工的「代工思維」邏輯放進了政黨裏，期盼「雙邊代工，雙邊獲利」，藉由兩個小黨借屍還魂。文章指出，「每個品牌都必須有其中心價值才能生存，政黨也不例外」，但郭台銘選擇的兩個政黨都缺乏中心價值，是否能如願恐怕是個問號。
另外，宋楚瑜將郭台銘心腹劉宥彤排在不分區第4位，介於安全名單之外，對親民黨料將產生拉票效果。中評社分析，郭粉將因此把政黨票投給親民黨，以搶救郭系人馬。