鋪路2024選總統 柯文哲首戰不許敗

組黨進軍立院 2022縣市再開花

此前，政治素人出身、有「網路人氣王」之譽的柯文哲被看好參選總統，支持度達25%，但他在關鍵時刻選擇組黨並轉攻立委。台灣師範大學政治學研究所教授范世平表示，柯文哲很明顯是要參加2024年總統選舉，成立政黨、立會佈局只是第一步。

由民進黨轉投民眾黨的台北市府前顧問張益贍，近日在台媒上提出柯文哲的「五年三階段」：第一步先在立法院建立灘頭堡，第二階段是2022年縣市長、議員選舉遍地開花，民眾黨在各地縣市成立黨團。「第三階段就是2024大選，由柯文哲帶領民眾黨力拼總統大位」。

雄心勃勃的民眾黨，面臨着柯文哲個人聲量無法實現有效轉化的困境，近日支持度呈下跌趨勢，在5%至10%之間徘徊。柯文哲日前主動預告「2024沒有意外的話會選」，也被視為拉抬民眾黨選情的做法。分析指若立委選舉成績不理想，民眾黨後續的發展也必然乏力，缺錢缺基層樁腳，難免有和其他第三勢力一樣被邊緣化、泡沫化的可能，更將影響到柯文哲2022年卸任市長後的政治能量。因此，台媒將民眾黨的初次參選形容為「首戰即決戰」、「輸了柯文哲總統夢也就破了」。

（台灣大選前瞻）