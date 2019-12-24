第三勢力冒起 藍綠變陣爭立院 小黨增發揮空間 專家：未來整合有難度

明報記者

第10屆立法院立委選舉與上屆安排相同，總共計113席，其中73席區域立法委員由單一選區選出，34席全國不分區及僑居國外國民立法委員（下簡稱不分區立委）由比例代表制選出，6席原住民立法委員由複數選區選出。回望上屆選舉，民進黨取得立法院過半68席位，是目前立法院的最大黨；國民黨獲得35席，當時組黨僅一年的時代力量拿下5席，成為立法院第三大黨。

綜觀本屆立委選舉小黨林立，不分區創下政黨報名新紀錄；兩大黨面臨選票被爭奪，又因爭議幾經更替候選人名單。台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳及廈門大學台灣研究院政治研究所長張文生均認為，「政黨議席不過半」將是此次立委選舉的趨勢，而在激烈競爭下，未來小黨將面臨整合難度。

綠營執政不過半 四黨聯手增監察

台灣民調專家、趨勢民調公司總經理吳世昌則對本報表示，民進黨過半機會比較高，最高可衝上60席。「區域立委還有十幾區膠着，都拿下的話可能維持上屆的68席。最差狀况也在52、53席位，平均值在過半多一點」。

不過選前風雲瞬息萬變，結果仍看各黨如何把握選舉倒計時。若立委選舉出現各黨不過半局面，吳世昌認為「對台灣政局發展會比較正面」，因對執政黨的監督力量會加大，「上屆民進黨席位很高，在野黨沒有發揮的空間」。他表示，若綠營執政而不過半，其餘四黨（國民黨、民眾黨、親民黨、時代力量）會各自合縱連橫，對於小黨發揮空間比較大。

投票率料如上年 時力存亡靠年輕選民

台灣大選投票率逐年下降，也成為影響選舉因素之一。吳世昌預估今年投票率「維持上屆的66、65%左右就不錯，不會往上衝」。因為選舉中出現明顯趨勢後，選民的投票率就會降低，「上屆也是比較懸殊的選舉，所以投票率也不高」。而今年的投票率，或將直接影響依靠年輕選票的時代力量的存亡。「目前時力有七至八成機會過5%而可獲下屆總統提名，就看年輕人投票力量有沒有開出來」。誕生於太陽花學運後的時代力量若泡沫化，第三勢力的光譜將趨於泛藍。

「兩大」變「一大」 郭台銘有力成共主

吳世昌預計，未來台灣政黨或出現「一大、一中、一小」的局面，國民黨若選得不好，可能進一步弱化，「兩大」變成「一大」、「一中」。中小政黨要聯合起來才有機會奪回政權，勢必需要有跳出政黨之外的政治人物來整合。吳世昌認為，在宣布不參選總統後，積極佈局「郭家軍」的郭台銘，成為了一個可能的「共主」。若郭台銘2024年參選總統，維持無黨籍身分，可以在藍白橙三方尋求合作，往泛藍共主方向發展。

原本第三勢力共主呼聲高的柯文哲，因當了民眾黨主席，很難再承擔這樣的角色。「因為政黨都有其主體性，國民黨和親民黨就不會支持他」。另外，民眾黨作為一個小黨，短期想在單一選區總統大選裏獲勝難度較高。郭台銘維持無黨籍身分，與各陣營維持友好關係，可以集結最大力量。「不過這也看他自己未來還想不想選總統，以及這次能不能把親民黨帶出一番局面」。

（台灣大選前瞻）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676