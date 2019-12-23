美海軍禁政府移動設備裝抖音

特朗普：中美快將簽協議

路透社報道，特朗普在美國佛羅里達州出席活動時作出上述表示。他說：「我們剛在經貿協議上取得突破，很快（very shortly）就會簽署協議。」

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）上周表示，中美預計在1月簽署協議，協議已完成文本翻譯，目前正進行一些技術性「修飾」。

另邊廂，美國海軍陸戰隊上周下令，禁止士兵在政府的移動設備上安裝TikTok，原因是認為該App造成「網絡安全威脅」。

據路透社報道，fb早前流傳美國海軍的一條公告稱，若使用政府移動設備的用戶不刪除安裝於設備上的TikTok，用戶將被禁止接入海軍陸戰隊的內聯網。

曾為陸軍宣傳平台 徵兵效果佳

報道指，海軍沒有詳細說明TikTok構成哪些「危險」，但五角大樓發言人奥蘭德（Uriah Orland）在一份聲明中表示，海軍此舉是為了「強調現有或正在形成的威脅」。

TikTok受美軍熱捧已久，不少年輕現役士兵是註冊用戶，熱中分享訓練日常。美國陸軍徵兵司令部今年夏天還將TikTok作為官方宣傳平台之一，並表示徵兵效果良好。民主黨籍參議員舒默（Chuck Schumer）上月就此致信陸軍，要求評估使用TikTok的潛在安全風險。陸軍其後規定，士兵不得身穿軍裝使用TikTok。