「2019對企業不容易」 馬雲：日接5友致電借錢

一周10友賣樓度年關

《中國基金報》報道，日前一段錄製於12月8日中國企業家俱樂部周年音樂會現場的影片流傳網絡。片段中，馬雲指揮中國愛樂樂團演奏《拉德茨基進行曲》，他還邀請在場觀眾隨音樂節奏鼓掌互動，氣氛熱烈。影片傳出後引發熱議，有人直稱諷刺馬雲「多財多億」。

馬雲前日在年會致辭講話中，先就「指揮風波」回應，稱他是在毫無準備下被邀上台做一次交響樂團指揮。馬雲說：「我去做指揮，別人就說我是有錢就能為所欲為。」台下聽眾傳出笑聲，他接着說：「其實商人都明白，真正的企業家，我們把錢當作資源，把別人對我們的信任看得最為珍貴。這個世界最難做的就是建立信任，最脆弱的也是信任。你做了很多事情，才能建立起一點點信任，但是，你只要做了一點壞事，可能信任就會失去。」

稱中國經濟正大調整 籲改變自己適應

他隨後提到內地經濟下行生意難做時表示，2019年很不容易，但是做企業的都知道，每一年都不容易。2019年最不容易的是，以往可能是部分人不容易，2019年可能是大部分企業不容易。他透露說，「到了年底了，昨天（20日）一天，我收到很多朋友借錢的電話，一天內5個電話。過去一個禮拜，要賣樓的朋友大概有10個，確實不容易。」

不過馬雲也對未來表達了積極樂觀的態度，他說，所有的企業家都要明白，做企業2019年不容易，要想到這可能是不容易的開始，大家都不容易，就好辦了，「浙商過不去，其他商人肯定也過不去，我們要有這個自信。」他認為，世界正進入巨大的變化，中國經濟也面臨巨大調整，「我們只有改變自己，才能適應這種調整，我相信這是機會的開始」 。

對於馬雲主動透露有人向他借錢，有網民表示，「能向馬老闆借錢的人，可想而知也不是一般的人」。也有人調侃稱，「馬雲這是把借錢的口給堵死了。」

財評員：未來幾年宜大併購易「撿漏」

內地財經評論員劉曉博在其自媒體「劉曉博說財經」分析馬雲關於經濟的表述，稱經濟周期是客觀存在的，很多企業家習慣了經濟高增長，習慣了賺取暴利、快錢，「一旦遇到經濟降速、印鈔速度放緩，馬上就扛不住了」。分析續指出，經濟低潮期其實非常有價值，可以把一些草莽式企業家「掃地出門」，未來幾年，恰恰是大併購的好機會。他說，財務穩健、現金流好的企業到了「撿漏」（撿便宜）的好時候，對於普通投資者也是一樣。