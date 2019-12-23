機位難求 大陸台商返鄉挺韓

ETtoday新聞雲報道，大陸台商近期相繼發起鼓勵「返鄉投票」的造勢、動員活動，江蘇台商聖誕聯歡會暨江蘇地區台商返鄉投票動員大會21日在昆山舉辦，與高雄挺韓、罷韓大遊行同日；在這之前，上海和廈門、深圳和東莞、廣州和武漢，以及杭州等地台商、台青，均已分別於7日、13日、14日和20日，在當地舉辦返鄉投票大會活動。

在江蘇台商聖誕聯歡會上，共有南京 、鎮江、泰州、無錫、宿遷、鹽城、淮安等19個地方台協的會員、台商、台胞代表共1500人參加，會場掛起寫有「尋夢中華我的未來」，和國民黨總統候選人韓國瑜競選口號「台灣安全 人民有錢」的大看板，隔海挺韓高喊「凍蒜」（台語「當選」諧音）。

台商倡航空公司換大機

預計有大批台商「返鄉投票」，造成返鄉機位「一票難求」情况。揚州市台協副會長詹正旭坦言，以現况來看，在1月11日投票日前一周，尤其是8到10號，機位根本不夠，就算台灣民航局已提出投票日前，於浦東2班、深圳1班的首波加班機申請，但根本是杯水車薪。因此他也希望，兩岸航空公司，可以考慮換成大型客機飛行，擴大運力。

（台灣大選前瞻）