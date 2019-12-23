民調有「水分」 關鍵在70萬中間選民

與真實支持度差10百分點

國立臺灣師範大學政治學研究所教授范世平對本報表示，長期來看民調已拉開差距，「9月至10月以後，蔡英文都處於穩定領先」，目前總統選舉可以說「大局已定」。但他亦認為目前的民調有「水分」，預計實際投票結果「差距在10到15百分點」，也就是藍營輸150萬票左右。韓國瑜日前呼籲支持者擾亂民調，范世平認為這對選舉結果的影響大概在3至5百分點。他表示，觀察韓國瑜近期造勢行程集中在高雄，「應該也是知道自己希望不大，開始佈局之後回去當市長的行動」。

中國文化大學教授鈕則勳則認為，藍綠目前支持度的真實差距在8至10百分點，最後的結果「我覺得未必，不要小看韓國瑜的爆發力」。他分析韓國瑜近期行程的策略是「走高雄基本盤」，「因高雄人六七成不支持他選總統，韓國瑜現在是在『回防高雄』」。他預計近期的造勢活動將為藍營增加3%至6%的支持度，到最後投票時，「主要看中間選民的50萬到70萬票怎麼投」。台灣資深媒體人趙少康日前亦指出，大陸台商和海外僑胞明年返鄉投票的情况也值得關注。

宋楚瑜上屆大選取得逾150萬票，得票率近13%，而本屆支持度目前不足10%。范世平評價他這次彷彿是「無聲的選舉」，支持度和聲勢都很低。不過他認為，屆時仍有不少「投不下韓國瑜」的藍營選民會將票投給宋，「雖然投了等於是廢票」。鈕則勳亦認為，宋楚瑜仍有自己的基本盤，雖從電視辯論策略看，宋有意搶深藍鐵票，但恐怕從話術和「老老配」的組合來說，對年輕族群吸引力不足。

（台灣大選前瞻）