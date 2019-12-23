宋楚瑜「終局之戰」 陪跑振親民黨聲勢

四度敗選總統 伙「廣告教母」再戰

現年77歲的宋楚瑜曾在蔣經國任內擔任新聞局長，以及台灣首任民選省長，2000年以無黨籍參選台灣總統失利後成立親民黨。2004年他與國民黨合作參選副總統，2012、2016年代表親民黨競選總統，均以失敗告終。

民調支持度不足10%

宋楚瑜20年來屢敗屢戰，被台灣網民戲稱「年年有瑜」。本月18日舉行的第一場電視辯論會上，韓國瑜和蔡英文均禮節性贊同宋的觀點，顯然沒有把他當對手。

有分析指，宋楚瑜此次參選焦點之一，在於如何在國民黨及民進黨之外與郭台銘合作，影響政局；但更主要的還是提振親民黨聲勢，「母雞帶小雞」為立委選舉造勢。

外界更為關注的是，同為「藍色血統」的宋楚瑜將如何衝擊國民黨票源。截至目前的數據顯示，宋楚瑜的參選對藍綠影響有限，在各家民調中支持度均不足10%。他亦表示參選志不在求勝，希望能夠帶動民心及社會改變，形容今屆是自己的「終局之戰」。

但對於未來宋楚瑜是否真的不再參選，台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳則表示「很難說」，認為宋仍有可能改變想法，隨時再出山。

（台灣大選前瞻）