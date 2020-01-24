蔡英文民意遙領先 韓式奇蹟難重演 港示威影響「不可忽略」 分析：加劇台憂「紅色滲透」

國民黨候選人韓國瑜去年在九合一地方選舉，臨危受命，參選高雄市長，並以高票擊敗民進黨明星人物陳其邁，重奪綠營深耕20年的高雄，創出一股「韓流效應」。從「失業的失意政客」成為全台關注的黑馬，韓國瑜依靠庶民形象、演講魅力和「發財」口號，積攢下一批忠實「韓粉」，成為藍營人氣最高的政治人物。

九合一慘失綠地 靠亡國感洗頹勢

地方選舉後，民間要求韓國瑜選總統的呼聲不斷，黨內亦希望他參選。韓國瑜的態度也漸漸轉變，從年初承諾做滿4年市長及多次表態不參選，到5月開始鬆口稱「願意接受黨內徵召」。7月中，韓國瑜在黨內初選勝出鴻海創辦人郭台銘後正式參選。但是他背棄服務高雄的承諾，引起很多高雄人不滿，也成為他參選後甩不掉的包袱，最終他能否延續去年九合一選舉的「奇蹟」，則讓人懷疑。

回望去年底九合一縣市長選舉，藍營大獲全勝，台灣政治版圖「綠地變藍天」。但不到一年時間，「藍天」再度轉為「綠地」。尋求連任的現任總統蔡英文，為去年民進黨慘敗負責辭去黨主席後，即使重組內閣被認為是「失敗者聯盟」，但經過痛定思痛之後，在中美角力的夾縫中尋找到存在感，借大陸「一國兩制台灣方案」，成功炒作「芒果乾」（亡國感諧音），很快走出九合一敗選頹勢的陰影。

內地提兩制方案 衝擊藍營選情

與韓國瑜「庶民」、「草根」形象相反，蔡英文作為台灣歷史上第一位女總統，身負「法律精英」背景，早年留學美、英，回台後曾任教於大學，雖說近期有關其學歷的真偽問題，也鬧得沸沸揚揚，但似乎不能撼動她領先的選情。學者分析，目前民意的翻轉，除中美貿易戰、大陸「一國兩制」論述外，還包括藍營黨內鬥爭等內外因素；而香港由6月爆發至今的反修例運動，更是影響台灣大選的重要一環。而若綠營連任，兩岸關係料繼續僵化。

國立臺灣師範大學政治學研究所教授范世平分析，從外部看，香港的反修例運動對大選產生了「不可忽略的影響」。運動加劇了台灣社會對「紅色勢力」滲透的擔憂，加上今年初大陸提出「一國兩制台灣方案」，民進黨抓住這兩點成功操縱「反中牌」，加強主權論述。另外，中美貿易戰亦令台灣人感到「和大陸走得太近沒有好處」。從內部看，國民黨在初選及立委佈局時的分裂、韓國瑜本人的行事作風、背棄承諾中途參選總統，也對藍營選情造成衝擊。

學者：民進黨連任 兩岸對抗成主調

國民黨初期迴避香港問題，民調應聲下跌。廈門大學台灣研究院政治研究所長張文生對本報表示，民進黨由年初操作統獨議題至今，說明台灣的民主是不成熟的。「不是以經濟政策為導向，而是以政治形態，統獨議題一抓就靈」。他形容「文革存在香港台灣，大陸現在抓緊經濟建設。這是民主政體的弊端，歐美民主老牌國家也出現這樣的問題」。

張文生表示，如果民進黨連任，兩岸關係未來「只會更差」，鬥爭、對抗將成為主旋律。在兩岸交流方面，不僅陸客赴台自由行的限令將會持續，「ECFA（海峽兩岸經濟合作架構協議）也可能切斷」。而台灣外交上，「邦交國數量進一步下降是趨勢，降至0也是有可能的」。他形容「如果是國民黨上台，中央可能還不好動手」。現時台灣友邦數量為15國，較2016年蔡英文上任時減少7國，馬英九任內則是減少1國。

台灣時事評論員、中國文化大學教授鈕則勳表示，年輕人不明就裏，受民進黨製造的「芒果乾」影響，對於兩岸未來「覺得蠻悲觀的」。他表示，如果大陸和台灣當局都不肯讓步，很難找到共識，而目前看來正是這樣的局面。

明報記者 劉曉宇

（台灣大選前瞻）

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