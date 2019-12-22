高雄挺韓罷韓兩大遊行和氣收場 韓國瑜稱台面臨兩條路選擇

警方稱雙方人數合共約40萬人

要求罷免韓國瑜的Wecare台灣大遊行，下午1時半從高雄文化中心出發，與挺韓的遊行隊伍相隔約4公里。中央社報道，許多支持罷韓的民眾身穿黑衣或貼上「光復高雄」貼紙，並高舉「罷免韓國瑜」旗幟與標語。遊行共分9個大隊，包括Wecare大隊、台灣基進大隊、撐香港大隊等。發起人尹立表示，雖然同時間有另一場遊行，但他們的訴求都一樣，「都希望韓先生趕快離開高雄」，盼在這樣的期望之下不要產生任何衝突。

罷韓者黑衣貼「光復高雄」貼紙

罷韓大遊行人潮約下午4時許抵達終點，尹立宣布遊行人潮超過50萬人，台下群眾高喊「光復高雄、保衛台灣」口號，遊行人潮亦啟動發光燈具，場面壯觀。《聯合報》稱，尹立將在26日向中選會遞送第一階段聯署罷免書3萬份，正式進入罷免程序。遊行在近6時宣布結束。

挺韓遊行則在下午1時11分出發，提醒明年1月11日投票。東森新聞報道，基於維安考量，韓國瑜未參加遊行，改為在終點演講。遊行開始後約兩小時民眾已走至終點的微笑公園，當韓國瑜現身時，現場「韓粉」高聲歡呼；韓國瑜首先高唱一首《隱形的翅膀》，稱是謝謝韓粉像隱形的翅膀一直守護着他。

韓國瑜表示，現在面臨兩條路的選擇，一條光明道路，一條就像過去3年半感覺不到希望的路，呼籲大家票投韓國瑜。他又拋出五大當選承諾，包括建立清廉有效率的政府；確立當前台灣最需要的目標─台灣安全、人民有錢；一定幫政府找出最優秀的人才；確立國家發展目標，找到適當人才放在適當位置全力衝刺，當一個苦民所苦、貼近人心的總統；帶領團隊帶領台灣的年輕人，要讓他們翱翔全世界，讓他們更有競爭力。主辦單位宣稱現場有35萬人，但大批韓粉擠不進公園，下午3時已陸續見到人潮往回走。

韓國瑜高唱一曲《隱形的翅膀》

罷韓遊行由網民率先發起，隨後韓國瑜支持者發起挺韓遊行打對台；但兩個遊行兩種取態同日同時同地舉行，令外界擔心會爆發衝突；美國在台協會也發出警告，呼籲勿到高雄，不過遊行最終和平和有秩序地進行。

《聯合報》分析稱，高雄韓戰不止是面子之爭，也是一場政治殊死戰。民進黨要在高雄實現「總統落選、立委全輸、罷免市長」三大訴求，韓國瑜當然要用生命反擊。

明報記者

（台灣大選）