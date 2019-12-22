駐京周記：李子柒「翩翩若仙」視頻熱爆

翻看李子柒的網絡視頻，片中一身古裝的李子柒翩翩若仙，在鄉下做着耕耘、燒廚、木工等粗活。雖然每個視頻都只有幾分鐘，但拍攝角度、光線運用、分鏡處理乃至後期調色，都顯示出短片出自專業人士之手。從諸多網民留言來看，似無一不被拍攝的精美所折服。

網民抨過度包裝 商業行為

工商登記信息顯示，李子柒的「四川子柒文化傳播有限公司」股東為李佳佳和杭州微念科技有限公司，後者為佔股51%的大股東，更在2016年5月到今年8月先後進行了5輪融資，新浪微博也參與其中。種種迹象顯示，李子柒從誕生之日起便是一個商業行為。李子柒現象充其量只能等同於某曲奇廣告打造的色彩印象。若要扯上「傳統文化輸出」，則太過牽強。且不論李子柒的視頻拍攝是否有過度藝術化的傾向，但就所涉「傳統文化」，便不得不叫記者想起另外一部更為專業的紀錄片《手藝》。所以說，網民並不是被李子柒現象中的「傳統文化」所折服，而是陷入「視覺的美好」而不自知。如同對休假同事曬在朋友圈的美景美食萬分沉浸而不能自拔的加班族們一樣，所享受的不過是那些在殘酷現實中被忽略的片刻美好。畢竟田園牧歌背後通常都是常人所看不見孤寂或困苦。「採菊東籬下，悠然見南山」的恬淡，必然也離不開「晨興理荒穢，帶月荷鋤歸」的辛勞。

明報記者 鄭海龍