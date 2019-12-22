廣州機場年客運量破7000萬超香港

另外，中央繼研究設立澳門證券交易所後，正規劃部署在5方面推進粵澳金融合作。

港機管局：訪港旅遊表現疲弱

《南方日報》報道，廣州白雲國際機場年旅客吞吐量於本月14日突破7000萬人次，標誌着白雲機場躋身全球「7000萬級旅客出行俱樂部」，成為繼2017年旅客吞吐量突破6500萬人次後的又一次跨越。同時，據香港機場管理局公布的11月份航空交通數字，香港國際機場當月的客運量為500萬人次，按年減少16.2%，為逾10年來最大單月按年跌幅。

香港機管局表示，客運量因訪港旅遊表現疲弱而受影響，來往中國內地及東南亞的客運量跌幅最為顯著。今年首11個月累計，機場錄得客運量約6580萬人次，按年減少3.4%。澎湃新聞稱，香港國際機場自8月份以來月度客運量連續下滑，現在已然被廣州白雲機場超越。不過數據顯示，11月轉機或過境旅客仍較去年同期增長6%。

另外，據《證券時報》報道，繼研究設立澳門證券交易所，廣東省將按照中央規劃部署，在5大方面推進和澳門的金融合作。包括打造中國—葡語國家金融服務平台、推進跨境融資租賃業務、外匯管理改革、支持澳企設立粵港澳大灣區國際商業銀行、推進澳門青年創業谷建設等。

報道指，在粵港澳大灣區建設的大背景下，金融產業將成為澳門下一階段發展的重要版圖，也是國家主席習近平視察澳門期間，國家向澳門「送禮包」的最大領域。