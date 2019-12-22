習近平警告特朗普干涉內政損互信 稱中美經貿協議有利全世界

習特通電話最先由特朗普20日在twitter上發布，他稱和習近平進行了很好的交談，中國開始大規模採購美國農產品，以及正安排簽署正式協議。隨後新華社於昨日凌晨發出新聞稿，報道引述特朗普表示，美中達成第一階段經貿協議，對於美國、中國和整個世界都是一件好事，美中兩國市場和世界對此都作出了十分積極反應。美方願同中方保持密切溝通，爭取盡快簽署並予以落實。

習近平指出，中美兩國在平等和相互尊重基礎上達成了第一階段經貿協議。強調開展中美經貿合作為中美關係穩定發展、為世界經濟發展作出了重要貢獻。現代經濟和現代技術把世界連成了一體，中美利益更加交融，雙方在合作中會出現一些分歧。

習近平表示：只要雙方始終把握中美經貿合作互利共贏的主流，始終尊重對方國家尊嚴、主權、核心利益，就能夠克服前進中出現的困難，在新的歷史條件下推動中美經貿關係向前發展。

批美涉台港疆藏消極言行

習近平在通話中強調，中方對近一段時間來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切。這些做法干涉了中國內政、損害了中方利益，不利於雙方互信合作。希望美方認真落實雙方多次會晤和通話達成的重要共識，高度關注和重視中方關切，防止兩國關係和重要議程受到干擾。

特朗普表示，我期待有機會通過各種方式與習保持經常性溝通。相信兩國能夠妥善處理分歧問題，美中兩國關係能夠保持順利發展。習近平亦表示，願繼續通過各種方式保持聯繫，就雙邊關係和國際問題交換意見，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

中國農業諮詢公司：

有能力履行採購承諾

美國財長梅努欽美國貿易代表萊特希澤早前都曾稱，兩國將在1月初簽署協議。萊特希澤還指出，未來兩年中國對美農產品的年度採購規模將增兩倍，至400億至500億美元，令外界懷疑中方有無能力履行承諾。

不過，中國原料信息和貿易諮詢公司「中國匯易」20日發表一份報告認為，中國能夠每年購買價值400億美元的農產品。美國之音援引報告指出，匯易經「認真研究」以往美國農產品進口量的基礎上，相信中國每年可以購買大約413億美元的農產品，包括187億美元的大豆，14億美元小麥，11億美元的雞爪，25億美元的堅果等產品。報告說，中國在2016年曾經從美國進口3366萬噸大豆。

明報記者

（中美角力）

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