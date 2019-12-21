虛擬貨幣裁違法 境外交易難維權

京師律師事務所高級合伙人、互聯網金融事務部主任左勝高律師對本報表示，目前虛擬貨幣境內操盤、境外交易，網絡化、跨境化明顯，欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強，給打擊和取締非法發行虛擬貨幣帶來困難。他說，就目前接觸代理的涉虛擬資產案件而言，一類是在投資失利或平台失聯時，急於委託律師維權討回投資款；另一類是虛擬交易平台的組織者被採取強制措施時，家屬委託律師作為辯護人，幫助其申請取保候審和會見。

左勝高指出，虛擬貨幣交易平台在境外交易，無合同、無流水、無交易紀錄，給查證舉證帶來難度；呼籲投資者不要受騙，更不要參與虛擬貨幣融資交易活動。深圳市地方金融監管局上月底也查出39家涉嫌開展虛擬貨幣非法活動的企業。《中國證券報》引述相關人士表示，「國家希望發展區塊鏈技術，肯定會先為技術正名。」