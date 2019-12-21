區塊鏈概念吃香 騙局傳銷湧現 清虛擬幣平台料迎國家隊

業內人士：誘高價入市 隨後一瀉千里

鑑於區塊鏈概念受到關注，許多投資者將目光投向基於區塊鏈技術的虛擬貨幣。很多人由於不了解區塊鏈概念，成為傳銷或詐騙集團的目標。深圳業內人士胡先生對本報表示，「內地虛擬貨幣的平台和交易愈來愈像傳銷」。他稱，由於國家政策禁止境內人民幣和虛擬貨幣交易，這些平台便會另外建設一個虛擬金融體系躲避監管。最常見方法是以國家或官方媒體的背景站台宣傳，讓投資者在高價位入場，但虛擬貨幣幣值隨後將一瀉千里甚至歸零。

有的交易平台為躲避監管，會引導投資者購買境外虛擬貨幣，然後自定匯率，讓投資者以境外虛擬貨幣兌換平台發布的虛擬貨幣，平台再售出境外虛擬貨幣並兌換成法定貨幣，以此集資圖利。「事實上很多平台手中根本就沒有研發所謂虛擬貨幣，只是炒個區塊鏈的概念，因此這些所謂虛擬貨幣根本就不值一文。反映在交易網站上也只是一個用境外的虛擬貨幣購買的兌換數值。」

《北京青年報》曾引述接近國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室人士表示，炒作區塊鏈概念，虛擬貨幣有捲土重來之勢，部分非法活動有死灰復燃跡象，顯示全國清理整頓已拉開帷幕。其實早在10月31日，數字貨幣交易平台BISS已出現提幣無人審核的情况，網絡也流傳着無法聯絡BISS創辦人的消息。直到11月底，北京警方公布破獲BISS詐騙案，抓捕包括創辦人等數十人。事件引起幣圈的震動。

京杭交易所遭取締 逾百人被起訴

內地成立並為幣圈認可的數字貨幣三大交易平台火幣、幣安和OKEX亦不能獨善其身。11月13日晚，內地交易量最大的幣安，官方微博「幣安Binance」及火幣中國官網一度被封；而總部位於北京上地的OKEX交易所，雖宣布停止人民幣對比特幣的交易，並將業務轉移到境外OKEX。但所涉的維權案不斷，目前OKEX和其控制人徐明星涉嫌侵吞客戶資金一案，已被杭州互聯網法院正式立案。有業內人士透露，杭州、北京已先取締虛擬貨幣交易所，目前有100多人被起訴。

專家：央行料發行數字貨幣

不過，在早前公布的《關於支援深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》，提出支持在深圳開展數字貨幣研究與移動支付等創新應用。匿名業內人士指，這意味着國家級數字貨幣的研發在逐步獲得政策支持。上月底央行及下屬科技公司也公開招聘區塊鏈、和密碼學專業人士，負責架構設計、安全維護和數字貨幣研發。京師律師事務所高級合伙人、互聯網金融事務部主任左勝高律師認為，央行適時發行數字貨幣，是區塊鏈技術和數字經濟發展的要求。非官方的虛擬貨幣將被逐步取締、退出境內市場。

明報記者