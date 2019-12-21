北京聞風：高曉松加入 九三學社辦迎新會／文：鍾鳴九

九三學社以知識分子為主

高曉松16日發微博稱：「感謝九三學社吸收我加入這個知識分子大家庭和民主黨派。願與全國18萬學社同志一起，為學社「民主、科學」的宗旨奮鬥。」微博中還配發了兩張九三學社北京市委組織部給高曉松與商務印書館的函件照片。函件中顯示，經九三學社北京市委員會研究決定，同意吸收高為成員，編入九三學社商務印書館支社參加活動。

九三學社是中國八大民主黨派之一，是以科學技術界高、中級知識分子為主的具有政治聯盟特點的政黨。據商務印書館支社主委馮華英介紹說，高曉松約3個月前提出申請，支社16日接到批准函件。對於高曉松為何被編入商務支社，馮華英解釋稱，高曉松的入社介紹人是人民文學出版社副總編輯肖麗媛，她也是商務支社成員。商務印書館支社有近50名成員，多數來自文化出版界。

50歲的高曉松現任阿里娛樂戰略委員會主席，雜書館館長；他曾在清華大學與北京電影學院就讀，學生時代便從事音樂創作，當年曾憑一首校園歌曲《同桌的你》紅遍內地。後高曉松又以製作人、導演、電視節目主持人等身分為人熟知。目前他的微博粉絲數量顯示達4478萬。

不過，網上對高曉松也有不少爭議，認為其談歷史人物的節目有「侃」的成分，有些史實內容不嚴謹，甚至有誤。高曉松加入九三學社消息傳開後，又有網民指其過於高調，被網民調侃加入組織也娛樂化，不夠嚴肅。馮華英表示，我們認為高曉松是正能量的、有思想有觀點的人，他會關注社會問題，會積極地作課題，為九三學社的參政議政提供幫助，並能使更多的青年人關注了解九三學社。 馮又透露，支社計劃準備一場「迎新會」，歡迎高曉松加入並與其他社員見面座談。

有北京觀察人士表示，九三學社吸納高曉松入社，體現出開放性，是新時代參政黨擴大吸納社會精英尤其是新興階層人士的一個縮影。

鍾鳴九