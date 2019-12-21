特朗普稱與習通電話 談港事「有進展」

特朗普在twitter中稱，就「龐大的貿易協議與習主席進行了很好的交談」，中國開始大規模採購美國的農產品及其他商品，正在安排簽署正式的協議。他又說，在通話中還涉及了朝鮮和香港的問題，並特別講明香港問題「有進展」（progress）。

表示正安排簽署正式協議

而此前美國財長梅努欽19日在接受美國商業頻道CNBC採訪時表示，協議已經進入文本翻譯階段，「我預計不會有任何變化。我們將在1月初簽署協議」。梅努欽又表示，有了首階段協議，中國增加對美國農產品、製成品、能源和服務的採購將為未來兩年美國經濟增長貢獻約0.5個百分點。

加總理出聲：要簽協議先釋兩加人

與此同時，特魯多對魁北克電視台說：「我們已經說過，除非解決孟晚舟和兩個加拿大人的問題，不然美國不該和中國簽署最終和完整的協議。」特魯多說，加拿大一直在與華盛頓合作，以說服中國釋放兩加國公民。目前還不清楚特魯多指的是中美第一階段協議還是後續更完整的協議，但有關言論，間接證實加拿大拘捕孟晚舟以及兩名加人被中國拘捕，均與中美貿易戰有關係。

中國外交部發言人耿爽昨被問到特魯多有關言論時表示，「我不知道加方現在是不是有一種欲哭無淚的感覺，替他人火中取栗，最終受傷的肯定是自己」。他又奉勸加方正視中方嚴正立場和關切，糾正錯誤，立即釋放孟晚舟。至於兩名加拿大公民的個案，耿爽稱已經完成偵查，並按法律規定移交檢察機關審查起訴。

2018年12月，溫哥華警方應美國要求逮捕了孟晚舟，隨後加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）分別被中國以危害國家安全為由拘捕。

明報記者

（中美角力）