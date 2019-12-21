台商爆盜賣瑕疵零件 蘋果稱跟進鴻海否認

台灣《鏡周刊》報道，本月初台商Ｘ先生展示了一批iPhone配件次品，包括「iPhoneX不鏽鋼框支架第一道工序半成品」、「iPhoneXR印有『調機品』的中框」及「印有二維碼的原型機後蓋」等，其中以「背蓋總成」最多。Ｘ稱，這些次品來自富士康鄭州工廠，是通過工廠的中國籍吳姓高管私下獲得。他表示，在鄭州廠看貨時，會被要求關掉手機。

X展示了一段據稱是廠內驗貨的視頻，可以看到在一個棧板上放着10個紙箱，「我們看完貨後下訂，隔天就叫貨車，雙方約在廠外隱密的民宅接貨，驗貨之後直接支付現金給接頭的人，然後我們再將這些零件賣給固定配合的盤商，最後由這些盤商銷往全大陸，也間接賣往台灣。」

今年2月，由於X與鄭州廠的大陸高管鬧翻，回台後向鴻海投訴，但未獲回應，之後轉向蘋果總公司檢舉。Ｘ還寄了檢舉電郵到蘋果總公司及CEO庫克（Tim Cook）的信箱，稱「為了蒐集證據花了很多時間，安排秘密人員進入富士康，在過去幾年中，流出市場的許多手機組件已經被收購，這已嚴重影響了蘋果的權益，每年損失近30億美元」。

稱與鄭州工廠主管串通 轉售賺3億

在X公開的配件中，明顯能看到瑕疵，例如iPhone背板上有明顯的劃痕。Ｘ稱這些劃痕都是人為造成的，只有如此才能將背板以次品名義買下。他又說，其旗下團隊本來就在經營電子業的五金廢品生意，正常工廠產品一般有3％至5％的報廢率，但iPhone XR相關配件在富士康鄭州廠組裝，報廢率高約7％。

依規定這些次品必須銷毁，但X的團隊卻得到這些次品並經過簡單處理，當正品轉售牟利。X稱，兩年多來在富士康鄭州廠得到的背蓋有iPhone 8、8Plus、小8、Ｘ系列，其中iPhone X的鋁框，就買了30萬套。由於iPhone背蓋總成利潤高，其團隊將之定為主力產品，且已獲利約4200萬美元。

蘋果接投訴交亞洲稽核單位調查

對於X的舉報，庫克已將檢舉信轉交給亞洲稽核單位，要求徹查。調查由蘋果的商業保證與審計（BA&A）團隊負責，該團隊將直接向公司董事會報告。蘋果已向澎湃新聞證實核查一事，但不作置評。一旦查證屬實，恐將重創鴻海形象，同時也引起iPhone用戶恐慌。

18日，鴻海集團連發兩則聲明，先稱會調查，後又稱令蘋果損失30億美元完全是子虛烏有。《自由時報》報道，鴻海稱對於爆料者打擊集團形象的行為，將對保留法律追訴權。鴻海創辦人郭台銘同日出席活動時稱，不知道此事，「很多報道看看而已」，並表示在百萬員工中，難免會有一至兩位發生不合理的事情，一切都將依法辦理。

蘋果官方銷售數據顯示，在過去10年中，iPhone至少售出14億部，加上今年的估計數字，可能接近16億部。《每日經濟新聞》引述業內人士稱， 由於蘋果產品廣受歡迎，利潤頗高，「黑產」對蘋果並不鮮見。

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