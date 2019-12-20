撐警茶餐廳深圳開分店

位於鯉魚門的銀龍咖啡茶座，因老闆李凱瑚一人打理而被稱為「一人茶餐廳」。中新社曾報道，6月30日李凱瑚到添馬公園參加撐警集會，並拿回標語貼在餐廳牆上，示威人士發現後「開始對她各種騷擾、詆譭」，其facebook專頁被下架，在各大美食平台上的相關頁面也出現大量負面評價，更收到大量投訴，食環署和勞工署輪番上門。

網民準備守株待港警

觀察者網報道，「撐警女老闆遭報復」消息傳開後，有街坊自發到銀龍幫忙，還有內地遊客專程去該店支持，並為其改名為「14億人茶餐廳」。李凱瑚上月底已透露有意到內地開分店，上周六（14日）更宣布已選址深圳南山區，消息獲一眾入駐微博的香港警察轉發，過千網民也留言稱將去捧場，並笑言屆時可到深圳銀龍「守株待『港警』」。

另據中央社報道，桃園市高中小學家長會長協會早前訂購3000把「愛心傘」，準備捐給各級學校，協會表示，其間發生小插曲，因代工廠設在大陸，加上數量龐大，被誤以為與香港「反送中」事件有關，使得雨傘遲遲無法送到台灣。桃園市長鄭文燦也有類似說法，所幸「愛心傘」一波三折昨日終於送到學校手中。