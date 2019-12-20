業主合謀哄抬樓價受查 深圳屋苑微信群倡設最低價 被禁轉手

《中國證券報》報道，業主集體漲價倡議最初從深圳的南山區個別樓盤開始，逐漸蔓延至福田、龍崗、龍華和寶安等多個區域的多個樓盤，主要內容圍繞着「打響資產倍增保衛戰」而展開，要求業主統一放盤價。根據網傳截圖顯示，寶安區鳳凰里業主群管理組在13日發布告全體業主書，稱近期深圳利好不斷，地處空港核心鳳凰里的業主，更應對自己持有的物業重新定位。

不設上限 籲收回低價盤

該公開信要求業主放盤時應將價格定在每平方米5.6萬至6.5萬間（1呎約5600至6500元不等），「想再高者可自由發揮，不設上限」；建議急賣業主以5.5萬為最低價，不急出售的業主可在此價格上集體加價，「由此製造筍盤現象，加快促成成交」；請低於此價格的放盤業主即刻收盤，重新加價後再掛。

當局：千呎單位暴漲170萬

根據寶安區住建局的數據顯示，中糧鳳凰里花苑小區今年1至11月的成交均價為每平方米47,666元（1呎約4766元）。以此推算，一個100平方米（約1076呎）的單位，如以業主推高後的價格成交，僅一個月即暴漲達170萬。

深圳業主集體抬價引起有關部門關注。寶安區住建局18日在官網發布通報，指鳳凰里花苑個別業主發布集體漲價言論，涉嫌惡意炒作二手樓價。通報處理結果包括約談發布集體漲價言論當事人；暫停屋苑二手樓網簽手續，並發布屋苑二手樓交易風險告知書；對涉嫌惡意炒作，哄抬房價行為作調查，如查實相關責任人將列入黑名單；如發現涉嫌擾亂市場秩序等其他違法違規行為，將移交有關部門處理等。

同時，深圳市住建局也發通告稱，「堅持房子是用來住的，不是用來炒的定位」，堅決打擊各類不法行為。據悉被通報的還有恒裕濱城，目前這兩個屋苑的二手樓已從多個中介手機程式下架。另外，也有業主掛盤群主動解散，包括金地梅龍鎮的業主掛盤群，因涉及商量過統一漲價，群主通知該群暫時解散。