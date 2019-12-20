復旦：修改章程為體現十九大精神

復旦在聲明中稱，此次章程修訂嚴格依照法定程序，先後經學校6屆6次教代會、黨委全委會等審議，最終經教育部核准。「章程修訂體現了黨的十九大和全國教育大會精神，進一步突出了黨對學校工作的全面領導、突出了立德樹人根本任務。」聲明第二段則表示，新章程強調校訓和「團結、服務、犧牲」的復旦精神，第73條明確指出「學校的校歌是創作於1925年，由劉大白作詞、豐子愷作曲的『復旦大學校歌』」。復旦曾於1988年推出新校歌，但不為師生認同。2004年，復旦百年校慶之際，在師生呼籲下，校方恢復老校歌，歌詞包括「學術獨立思想自由，政羅教網無羈絆」等內容。

另關注中國宗教自由和人權狀况的《寒冬》報道，根據多份內部文件，內地各高校以各種方式威脅信教學生放棄信仰，甚至警告如果不放棄信仰就不能順利拿到畢業證。

人權網媒：有信教學生被「教育轉化」

河南省一名官員表示，今年當地兩所高校共排查出信教學生170名，已經「教育轉化」130名。另曾涉「發表損害國家聲譽的言論，違反政治紀律，嚴重違反教師職業道德」的重慶師範大學副教授唐雲，已被禁止教課，剝奪職稱和教學資格，並受國局人員監視。唐雲被限制出行，不能離開重慶，目前在圖書館上班。