達協議後 中國再撤美6商品關稅 大豆需求降 業者憂華購農產品未達美要求

明報記者

根據關稅稅則委員會的公告，委員會經審核有關申請主體提出的申請，決定針對第一批對美加徵關稅商品，第二次排除部分商品，不再加徵此前為反制美國「301措施」所加徵的關稅，期限為2019年12月26日至2020年12月25日。已加徵關稅不予退還。第一批對美加徵關稅的其餘商品，暫不予排除。下一步，關稅稅則委員會將繼續開展對美加徵關稅商品排除工作，適時公布第二批對美加徵關稅商品排除清單。

華學者：考慮全球供應鏈伙伴訴求

清單顯示本次被排除的包括白油、食品級微晶石蠟、茂金屬高密度聚乙烯、黏指劑、共聚抗冲等級聚丙烯等6項商品。中國人民大學國際關系學院教授王義桅表示，這顯示中方考慮到全球供應鏈及其他經濟伙伴訴求。中國去年為反制美國加徵關稅，在美首輪對華商品加徵關稅後，中國也對美國約500億美元商品先後加徵25%關稅。今年9月11日，中國第一次對該首批對美加徵關稅商品排除關稅，當時排除清單共兩份，包含飼料用魚粉、潤滑油、潤滑劑等16項商品。在上周離達成首階段協議之前，中方為釋善意，於6日表示，正根據相關企業的申請，展開部分美國大豆、豬肉等商品的排除關稅工作。

商務部新聞發言人高峰昨在例行新聞發布會重申，中美雙方經貿團隊正在就協議簽署等後續工作密切溝通，但關於第一階段協議的具體內容，沒有更多信息可以透露，待協議正式簽署後，協議內容將對外公布。

豬瘟減半生豬 降大豆需求

路透社報道，中國進口商周二購買了至少兩艘美國大豆船貨，約12萬噸，為雙方達成協議以來的首筆交易。另有中國交易商稱，至少訂購了6艘或超40萬噸船貨。報道引述交易商表示，這可能也是巴西大豆下月豐收上市之前，中國最後一次大規模採購美國大豆，因受非洲豬瘟導致一半生豬死亡影響，中國對可作為飼料的大豆需求有所下降。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）早前聲稱，隨着首階段協議達成，中國同意大幅增加對美國農產品的採購規模，未來兩年，中國將在2017年240億美元購買額度的基礎上，每年增購160億美元農產品。特朗普又稱，中國已同意明年起每年400億至500億美元的農產品採購規模。但中國一直沒有清楚確認上述採購數額。有市場分析師和交易商質疑中國能否達到美方要求的採購能力。在2013年中國對美國農產品及相關產品的採購曾達到峰值290億美元。

（中美角力）

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