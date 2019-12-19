韓國瑜轟蔡不講中華民國 電視辯論火藥味濃 蔡反斥韓開政策支票

據中選會規劃，候選人將分3輪發表政見，每輪10分鐘，每位候選人共有30分鐘發言時間。韓國瑜抽籤獲第一個發言，他單刀直入針對蔡英文將中華民國稱為「這個國家」說，「我們到底是什麼國家？我們到底在辯論什麼？」直指蔡英文擔任總統3年半以來沒有對國家定位講清楚，批評蔡根本不愛中華民國，不要九二共識，又不敢講台灣獨立。

蔡：任內經濟增長「四小龍」居首

蔡英文在首輪發言開始就反擊。她說，「我們不就是在選中華民國的總統？」又說她就是中華民國第14任總統，現在競選第15任中華民國總統，辯論會現場也有很多中華民國國旗。又認為韓國瑜「天馬行空地開政策支票，沒有帶領國家的能力，這絕對不是要選擇的總統候選人」。隨後蔡英文回顧她執政以來的政績，並稱台灣經濟增長現在「亞洲四小龍」中是最好的。

韓國瑜在第二回合發言引用蔡政府發布的數據回應蔡英文所說「成績」。韓國瑜拿出看板說，2018年超過3萬家公司解散創10年新高，歇業工廠近4000家，比去年增45%，2019年10月出口訂單連續12個月負成長，第3季製造業生產值成長率為負7％，2018年統計不到30歲的勞動階層一年收入只有39萬元（新台幣，下同，約10萬港元），比20年前43.3萬元（約11.18萬港元）更少。「這麼差的成績、這麼差的經濟表現，蔡總統還要告訴人民經濟好得不得了」，希望蔡英文不要欺騙民眾。

分析：韓為撇清中國代理人身分

縱觀約一個半小時的電視政見會，韓國瑜咄咄逼人；蔡英文雖用很大篇幅回應，但連消帶打，暗藏「殺機」，甚至不忘嘲諷韓可能很少出「國」，而是常去大陸，所以沒有國際視野。《聯合報》評論說，雖韓國瑜搶先出擊，實際上卻祭出3個回防，為自己為國民黨的兩岸觀開脫，「目的明確：韓國瑜不是中國代理人」。

宋未被當對手 獲「禮貌性」贊同

反而是親民黨候選人宋楚瑜，在兩大黨夾縫中要異軍突起不太容易，在第一節中他闡述政見；在第二節，則攻擊蔡的施政；第三節他更左右開弓，稱台灣現在出現了「兩大黨」：討厭國民黨和討厭民進黨，強調他「只做一任、撥亂反正」。不過無論藍綠顯然都沒將他當成對手，還禮貌性地贊同他的觀點。