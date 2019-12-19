大連獲獎市徽涉抄迪士尼

據大連市政府新聞辦公室12日在其微信公眾號「大連發布」上發布文章，稱大連的「城市LOGO」已經評選出來了。獲獎的大連城市Logo，由圖形、大連的漢字及其拼音字母「DaLian，大連」和標語「浪漫之都，時尚大連」三個部分組成。其中圖形部分融合了漢字「大連」、鐵山燈塔、海水、海豚、海鷗等與大連相關的海洋元素。

全球標誌新聞和品牌設計趨勢的專業媒體「標誌情報局」卻認為這設計存在抄襲。該媒體把獲獎的大連城市Logo與迪士尼的商標並排放在一起，認為獲獎標誌涉嫌抄襲。此外，大連城市Logo左半部分的圖形也被指形似江蘇漣水市Logo。葉根友字體的創始人葉根友在微博稱，「大連」兩個中文字體，「大」字是其字體的行書，「連」字是其字體的毛筆行書簡體，但獲獎作品未經其授權。

中新網報道，大連市文化和旅遊局相關宣傳負責人昨日表示，事件仍在調查中，現在一切只能以官方公布的說法為準，不方便接受任何採訪。大連市文旅局通報稱，相關方面已經展開調查，一經查實存在抄襲行為，將取消參賽資格並追回獎勵。