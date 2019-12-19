復旦校章刪「思想自由」 強調黨領導 質疑校方思想倒退 師生不滿唱校歌抗議

教育部網站17日晚發布12月2日《關於同意復旦大學章程部分條款修改的批復》，內容迅速引起廣泛關注。比照復旦新舊章程發現，原序言中，「辦學理念」為出自校歌的「學術獨立，思想自由」，後半句「思想自由」被刪去，「學術獨立」則放入「敦行愛國奉獻、學術獨立、海納百川、追求卓越」。原章程「師生治學、民主管理」的學校基本運作原則，則改為「實行中國共產黨復旦大學委員會領導下的校長負責制」，原本「支持校長獨立負責地行使職權」中的「獨立」兩字亦被刪除。

刪黨政領導不入學術委員會規定

新章程的主要變化包括強調黨對大學的絕對領導，大學為黨服務。原序提到，學校應「繼承先賢創校的初志」，被改為繼承創校之「初心」，「堅持中國共產黨的領導，全面貫徹黨的教育方針」，強調「為人民服務，為中國共產黨治國理政服務，為鞏固和發展中國特色社會主義制度服務，為改革開放和社會主義現代化建設服務」。此外，作為學校最高學術機構的學術委員會的委員，原章程要求由選舉產生，且「學校黨政領導不參加學術委員會」，新章程則顯示，委員「依照民主集中制原則產生」，並刪去黨政領導不入委員會的規定。

新章程亦寫入習近平思想並更強調意識形態教育，新增「堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝師生員工頭腦，在師生員工中培育和踐行社會主義核心價值觀」。在本科生教育上，新增「以思想政治教育為根本」。

眾多復旦校友師生對修改章程不滿，質疑校方思想「倒退」。有人「配合新時代章程」修改校歌作反諷，亦有匿名校友在微信上發布公開信，請求學校審視新章程修改，回應師生社會關切。網傳短片顯示，約數十名師生昨在學校飯堂唱校歌以示抗議。

復旦外國語言文學學院教授曲衛國在微博指出，根據教育部文件和復旦章程規定，修改學校章程首先需要經過本校教職工代表大會討論決定，但復旦本屆教代會是12月10日至17日舉行，而教育部批復章程修改是12月2日，此次修改有不符合規定之嫌。該貼文與其他一些評論章程修改的微信文章及後均被刪除。本報致電復旦校長辦公室、宣傳部等，工作人員均不願回應。

學者批愚昧 憂學術研究機械化

復旦85屆校友、現為美國紐約城市大學政治學教授的夏明對本報表示，此次章程修改「意義重大」，顯示復旦站在當今中國「意識形態戰役的風口」，因為復旦的歷史賦予其更趨向西方普世價值、更開放的傳統，使其在上海乃至中國具有保守封閉還是更開放的「符號意義」。他擔憂符號一旦變更，「下一步是行動」。他又形容章程修改為「愚昧」，認為實現輿論、思想的完全統一，黨對大學實行「微觀控制」，會使大學學術研究變得機械化，喪失創造性的空間，對民族思想的進化進步影響極深。

明報記者

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