橫琴新區擬推3800單位供澳門居民

未來提供澳門標準服務

澳門《力報》報道稱，楊川表示，澳門新街坊項目由珠澳共同推進，雙方正持續溝通，已開3次專責小組會議，對用地選擇及未來開發細節基本達成多項共識，用地周邊道路配套已經完成，即將啟動土地出讓程序。而3800個單位的首要售賣對象一定是澳門居民，同時可能會設立其他條件，如在內地是否有房產、在澳門有多少房產等，這個資格將由澳門政府來制訂。

另外，有關住房將採限房價、限地價方式，在橫琴周邊市場化房價的基礎上做一定比例下調，成為澳門居民最後的購買價格，這導致土地出讓時也需要限地價，借此實現優惠的價格。他補充，當購買一手住房的澳門居民要轉讓時，仍然必須賣給澳門居民，因此無論一手還是二手都由澳門居民來享受這個福利。

至於住房項目的招標方案，目前初步思路是採用澳門公營機構參與項目的掛牌招標，開發主體由公營機構在橫琴設立專門的項目主體承擔開發任務。

楊川透露，正在爭取國家支持，令入住的澳門居民可直接享受澳門的教育、醫療等社會福利。未來澳門新街坊將提供澳門標準的公共服務，如幼稚園、小學、診所、養老中心等，由澳門政府指定的機構營運，整個保障體系都是澳門標準。

（澳門回歸20周年）