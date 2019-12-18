「大人物要來」 新橫琴口岸趕工

新橫琴口岸採取「兩地一檢」模式，最快9秒通關，1分鐘從珠海過境澳門，被視為珠澳進一步融合發展、澳門融入大灣區的重要工程；中央10月底更批准將橫琴口岸澳門側用地租給澳門至2049年。記者實地所見，新口岸仍處於施工狀態，除中心的離境大堂建築，兩側大樓外搭滿棚架。大樓內部正進行裝修，塵土飛揚，工人們進進出出十分忙碌。第二層護欄尚未安裝，海關查驗設施放置在一旁待擺放。

管理人員：逾4000人輪班施工

當地人相傳習近平將參加新口岸剪綵儀式。承包口岸工程的中建二局胡姓管理人員說，收到上面通知是「大人物會來」，但也不敢說就是國家主席。他表示，近一個月口岸處於24小時趕工狀態，「每天有4、5000名工人在輪班施工，每天（口岸）的面貌都不一樣」。作為管理人員，他自己每天的工作量也在15小時左右，「7點多開工，午飯休息一下，到晚上11點結束」。他預計施工將在19日結束，但不是整體完工，只「確保行人可以通關」，地下室、兩側的行車平台和商用配套則仍需繼續修建。

稱太遠 司機料新口岸少人用

當地出租車司機陳世祥說，自己前兩日在口岸附近送客，見到清潔工人正在搬運周邊綠化用樹，「一兩小時後再回來，樹都已經種好了」，他感歎這就是「中國速度」。對於新口岸的通關人氣，他則認為並不會太高，「太遠了，平時走拱北口岸的不會過來。」他亦有感於近日珠海及澳門的安檢嚴格，「車從外地進珠海都要檢查」，而他平時經常去澳門「洗馬」（帶客賭博）的朋友，「現在簽證都不給批了」。

雖遠離市區，自2015年規劃成立自貿區以來，橫琴的樓市炙手可熱，已一躍成為珠海樓價最貴地段，均價達到每平方米3.5萬元（人民幣，下同），高出全市近五成。一棟棟高樓拔地而起，入住率卻不高。「買房圖的就是升值空間」，珠海正順地產橫琴新區的置業顧問王佳航舉例，「6月口岸邊上賣4萬的房子，10月賣4萬2，現在4萬7了。過兩天口岸通了還得漲。」他坦言，買樓的本地人並不多，不少是港澳人士，用於投資，而這個月的生意特別好。「今天出35套小戶型，現在剩3套了。橫琴總共能供的就2萬套（住宅），現在已經飽和了。」

明報記者

（澳門回歸20周年）