專家：可組「雙航母戰鬥群」 有利日後建艦

黃東對本報指，山東艦的基本設計有五成以上與遼寧艦一樣，主要改動在指揮控制中心等艙室、電子器材、雷達等，可搭載的艦載機殲-15數量從24架增加至逾30架，面積更大的甲板、機庫的調度更容易、方便，總體而言，在噸位沒有大幅增加的情況下，山東艦的戰鬥力已比遼寧艦提高約1倍。

不過，黃東稱，這主要是因為遼寧艦只是「半桶水」，山東艦則較為「完整」。他說，遼寧艦從未裝滿飛機，也未曾有夜間完整編隊，雖然進行過夜間起降訓練，但並無裝載彈藥，特別是反艦導彈，意味不具備全天候作戰能力。

料形成戰鬥群需3年

黃東表示，單就山東艦而言，預計服役約一年後就可形成初步作戰能力，但需要3年左右才能形成航母戰鬥群，形成立體作戰能力，這才是航母的最大作用。而視乎使用已有的舊式艦艇還是055型導彈驅逐艦（其技術難度甚至大於航母）等先進艦艇組建戰鬥群，中國最快兩三年、大約5年之內可形成「形式上的雙航母戰鬥群」，但也只有「1加1等於1.5」的效果，無法與美國「真正的雙航母戰鬥群」相提並論，但對其他國家已是很大威脅。

黃東預計，山東艦雖部署在南海，但日後將會南北穿梭，不時返回遼寧進行維修、保養；到2035年前後，中國將擁有4艘核動力航母和2艘常規動力航母。

明報記者