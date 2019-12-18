國產航母服役 習近平三亞授旗頒證 「山東艦」部署南海 可無間斷巡航

命名考慮首航母基地

這艘排水量約5萬噸級的常規動力中型航母被命名為「中國人民解放軍海軍山東艦」，舷號是「17」。《環球時報》報道，「海軍艦艇命名條例」規定航母以行政省（區）、直轄市名稱命名，由蘇聯「瓦良格號」改造的第一艘航母001型得名「遼寧艦」，主要是因其誕生地就在遼寧；同樣產自遼寧，第二艘航母002型「山東艦」之名，可能考慮到首個航母基地、即遼寧艦母港是在山東。航母舷號按慣例是依次延續，因此兩艦分別是「16」和「17」，而舷號「17」的「山東艦」亦正好在17日服役。

登艦視察裝備 看機師生活狀况

新華社報道，交接入列儀式有約5000名來自海軍部隊和航母建設單位的代表出席，中央軍委副主席張又俠上將主持，首先升國旗、唱國歌，再由習近平將八一軍旗、命名證書分別授予山東艦艦長來奕軍大校和政委龐建宏大校。隨後，習近平登上山東艦，檢閱儀仗隊，察看艦載機等裝備，了解機師工作生活情况。習近平又前往駕駛室，同官兵交流，並在航泊日誌上簽名。習近平還在軍港碼頭接見航母部隊官兵代表和航母建設單位代表，他肯定航母建設取得的成績，勉勵他們再接再厲，為黨和人民再立新功。

山東艦2013年11月開工，2015年3月開始塢內建造，2017年4月26日在大連舉行下水儀式，去年5月13日首次海試，至今共進行了9次海試。上月17日，山東艦通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和例行訓練，停靠三亞母港。

澎湃新聞網和中央電視台報道，與遼寧艦相比，山東艦的艦島尺寸、尤其是長度有所縮減，有助於增加甲板面積，但增加了一層艦橋，滑躍甲板的角度低兩度左右，飛行甲板經過優化可停放更多艦載機，採用液冷而非前者的風冷，雷達位置、外形也不一樣，更高的相控陣雷達增加遠程海空探測距離，另外內部艙室設計、機庫、電子系統、彈藥升降機、艦載武器等也有改進。

內地軍事專家李杰對《環球時報》表示，南海海域更適合航母編隊活動，能夠東出西太平洋、西進印度洋，對於航母編隊提升軍事打擊和非戰爭軍事行動的能力而言是比較理想的海域，同時能更直接地維護國家海洋權益。李杰稱，南海最遠端到曾母暗沙，距離中國大陸2000多公里，陸基飛機可以飛抵，但留空時間短，很難有效維護南海主權和領土完整，現在山東艦部署在三亞，可以保障航母對南海進行無間斷巡航，提升對南海主權的維護。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676