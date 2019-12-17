梅龍高鐵動工 連線成網 客都往廣深時間減半 僅1.5小時

南方網報道，廣東省重大工程建設項目總指揮部成立後，梅龍鐵路是首個建設的高鐵項目，是廣東省鐵路網十三五規劃的重點建設項目，也是中國中長期高速鐵路網的區域連接線。

全長95公里 4年工期

項目位於梅州和河源兩市境內。線路自梅汕客專梅州西站引出，沿途經過梅州市梅縣區、興寧市、五華縣和河源市龍川縣，終至贛深高鐵龍川西站。線路全長約95.6公里，總投資166億元人民幣。

全線設梅州西、興寧南、五華、龍川西4個車站，其中興寧南站和五華站為新建站。

梅龍鐵路建設工期4年，設計時速350公里。鐵路建成後，與將在2021年完工的贛深鐵路、廣汕鐵路銜接，梅州市前往廣州、深圳將僅需1.5小時即可抵達；目前梅州市前往上述兩地，需繞行今年9月始開通的梅汕鐵路，經汕頭前往深圳需要3小時，前往廣州更要近4小時。

梅州至龍川鐵路在15日正式動工。廣東省長馬興瑞出席了在梅州興寧市舉行的開工儀式，他對梅龍鐵路開工表示祝賀，稱廣東牢牢把握粵港澳大灣區建設和支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區、推動廣州實現老城市新活力的重大歷史機遇。希望梅龍鐵路項目早日建成通車，發揮出應有的經濟社會效應。

西接珠三角 東接粵東地區

「等了好久！我們現在出廣州還要3、4個小時，等通車後，僅需1.5小時，縮短了一半，十分方便。」興寧人劉明陽說，梅龍高鐵的建設，極大地拉近了梅州和粵港澳大灣區的距離。

鐵路規模效應貴在連線成網。按照規劃，梅龍鐵路西接贛深高鐵溝通珠三角及華中、華北地區，東接梅汕客專溝通粵東地區，是珠三角地區至福建、長三角地區聯繫的便捷通道組成部分，是加強梅州地區與粵港澳大灣區緊密聯繫的重要基礎設施。

增梅州粵港澳大灣區聯繫

「高鐵會對梅州的產業帶動作用非常明顯。」廣東省委黨校教授陳鴻宇指出，梅州紅色旅遊、綠色旅遊、鄉村旅遊資源豐富，非常有發展潛力，會吸引更多其他地區的人到這裏來。