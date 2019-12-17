大學教師涉性騷擾 教育部：嚴重終身停教

教育部教師工作司司長任友群昨在新聞發布會上表示，2018年11月印發的教師職業行為十項準則，明確規定了「不得與學生發生任何不正當關係，嚴禁任何形式的猥褻、性騷擾行為」，亦規定了嚴厲的懲處措施。

師德師風為首標準 司法機關調查

任友群表示，針對近期發生的個別教師涉性騷擾，以及與學生發生不正當關係等師德違規事件，教育部已指導督促學校依法依規從嚴從快查處，並配合司法機關深入調查。

他強調，要把師德師風作為評價教師隊伍素質的第一標準，要正視仍有個別教師頂風違紀的現實，通過嚴格監督考核作約束，通過嚴肅的處理措施堅決懲處，使違規者付出代價，嚴重的要終身禁止從教，以起警示震懾作用。教育部將繼續推動地方和高校深入貫徹落實上述十項準則。

教育部昨亦介紹同中央組織部、宣傳部等7部門聯合印發的《關於加強和改進新時代師德師風建設的意見》。新華社報道指，該意見將與上述十項準則結合，構建起完備的新時代師德師風建設的制度體系。

《意見》中針對教師性騷擾學生等「師德突出問題」，提出將展開集中治理，一經查實，要「依規依紀給予組織處理或處分，嚴重的依法撤銷教師資格、清除出教師隊伍」。