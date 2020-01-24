「八成行業產量穩增長」 明年不強求GDP「保6」

中新社報道，國家統計局昨日發布經濟數據，從生產來看，11月全國規模以上工業增加值同比實際增長6.2%，比上月加快1.5個百分點；全國服務業生產指數同比增長6.8%，增速比上月上升0.2個百分點。從需求來看，11月份，社會消費品零售總額同比增長8%，增速比上月加快0.8個百分點，時隔4個月重返8%的平台。

城鎮增1279萬人就業 履目標116%

付凌暉表示，11月份，八成的行業和六成左右的產品產量增長都在加快，工業領域新的增長動能在積聚。市場銷售的加快和網上零售增長有很大關係，11月份網上零售增速比上月明顯加快，對拉動當月社會消費品零售總額增長起積極作用。與此同時，就業仍保持平穩。1至11月份，全國城鎮新增就業1279萬人，完成全年目標任務的116.3%。11月份，全國城鎮調查失業率為5.1%，與上月持平。

就業物價改善 「經濟增速高低」都接受

「從這些情况來看，經濟運行保持總體平穩、穩中有進的發展態勢。這充分體現出在國際環境複雜嚴峻的條件下，中國經濟確實具有強大的韌性、潛力和回旋空間，也說明了中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。」付凌暉說。

對於外界就「中國經濟增速明年應該保持在6%」的討論，付凌暉回應時並未提及明年的GDP增速數據，只是表示按照高質量發展的要求，如果就業比較充分，物價保持穩定，居民收入持續增加，生態環境在改善，發展的質量和效益在提高，經濟增速高一點或者低一點，只要符合發展階段的要求，都是可以接受的。

他又說，未來中國的投資有比較大的潛力。從目前來看，中國的工業化、城鎮化還沒有完成，未來投資潛力是非常巨大的。特別是產業升級方面，隨着未來產業發展向中高端演進，企業在研發投入和電子商務方面的投入不斷增加。

專家：經濟達階段底部 料增長保6

央行前調查統計司長盛松成表示，從周期性因素看，中國經濟已達階段底部區間，預估今年GDP增長將不低於6.1%，甚至略高。「第一財經」報道，現任中歐國際工商學院教授盛松成15日在上海出席一場金融論壇發表演講時說，按目前經濟運行和政策措施，正常情况下，明年GDP不會跌破6%，甚至略高。所以，「保6」與否的問題可能並不存在，重要的是深化改革、擴大開放，推動經濟轉型升級，提高全社會積極性，提升長期潛在生產率。

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