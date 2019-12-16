城軌通車 穗深全程53分鐘

每日37班 新塘南站駁廣深鐵路

深圳新聞網報道，穗深城際鐵路連接廣州、東莞、深圳3市，為珠三角城際快速軌道交通的主幹線路之一，正線全長74公里，共設15個站，設計時速140公里，北起廣州新塘南站、南至深圳機場站，全程53分鐘。因新塘南站經既有廣深城際鐵路接入廣州東站，廣州市民可在交通樞紐廣州東站乘該城際直達深圳寶安機場，僅需1小時左右，東莞市民半小時內可到深圳機場。

穗深城際鐵路和已開通的莞惠、廣佛肇城際鐵路一樣，都是公交化運營。據廣州東站副站長黃曉中表示，線路採取車型CRH6A型，共有8車廂，每列車最多載客1400多人。一般來說，乘客上下車只需幾分鐘，所以並非每個人上車都需對號入座，找位置坐下，類似地鐵運營方式。

開通初期，廣州開往深圳機場每天最早一班車是上午7時，由新塘南站始發，最晚一班車是晚上8點05分，全天共開行18趟；深圳機場開往廣州每天最早一班車是上午7時45分，最晚一班車是9時21分，全天共開行19趟。