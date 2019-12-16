德擬推法案禁華為 華大使：將採報復措施

暗示以德國車報復

彭博社報道，吳懇14日在一個活動上稱，如果德國決定將華為排除在當地市場，將會帶來後果，他聲言中國政府不會坐視不理。吳懇強調，華為沒有法律責任向中國政府提供數据，又以德國汽車在中國市場為比喻，質問大家會否因為中國製造國產汽車而認為德國汽車不安全，他認為這是保護主義的行為。

吳懇提到，去年在中國出售的2800萬輛汽車，德國品牌佔25%。這被指是暗示中方的報復措施，可能是禁止德國向中國出口汽車 。

美國總統特朗普政府一直尋求盟友禁止將華為列入5G設備供應商名單，德國國會早前就5G技術進行辯論，不點名批評華為存在安全風險。美國政府早前曾多次警告盟友有關風險，華為多次否認其設備可用於間諜工作的指控。

《德國商報》此前報道，執政聯盟議會黨團正研擬草案，要求聯邦政府在5G建設中，排除有「不受法治控制的政府干預、操縱或間諜活動風險」的製造商。草案尚未敲定，也未直接點名廠商，但根據措辭，明顯是針對華為。