新訂新聞業者道德準則 要求用習思想武裝頭腦

增強4意識 堅定4自信

新華網報道，「四個意識」指政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識；「四個自信」指中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信；「兩個維護」指堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。

新的準則還提出，堅持以人民為中心的工作導向、忠於黨、忠於祖國、忠於人民，把體現黨的主張與反映人民心聲統一起來，把堅持正確輿論導向與通達社情民意統一起來。準則要求統一堅持正面宣傳為主與正確開展輿論監督，發揮黨和政府聯繫人民群眾的橋樑紐帶作用；加強和改進輿論監督，激濁揚清、針砭時弊；堅持科學監督、準確監督、依法監督、建設性監督；堅持新聞真實性原則，努力到一線、到現場採訪核實，報道做到真實、準確、全面、客觀；堅持網上網下「一個標準、一把尺子、一條底線」。

促講好故事讓世界讀懂中國

準則強調，強化互聯網思維。增強法治觀念，遵守憲法和法律法規，切實維護國家政治安全、文化安全和社會穩定；要努力培養世界眼光和國際視野，生動詮釋中國道路、中國理論、中國制度、中國文化，着重講好中國的故事、中國共產黨的故事、中國特色社會主義的故事、中國人民的故事，讓世界更好地讀懂中國。這些，都是準則增加的新內容。

1991年1月，中華全國新聞工作者協會第四屆理事會第一次全體會議通過《中國新聞工作者職業道德準則》，後歷經1994年4月、1997年1月、2009年11月三次修訂。此次為第四次修訂，於11月7日經中華全國新聞工作者協會第九屆全國理事會第五次常務理事會審議通過。